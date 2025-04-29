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自拍驚見多人遭槍殺！男遊客玩高空滑索 竟拍到克什米爾恐攻畫面
印度控制的克什米爾22日發生恐攻，至少奪走26條人命，一名來自印度的男遊客到當地遊玩時，開心拍攝自己正在玩空中滑索的活動，結果竟意外拍到背後正在發生恐怖攻擊的驚悚瞬間。
印度時報報導，印度男遊客巴特（Rishi Bhatt）上周在印度查摩與克什米爾邦（Jammu and Kashmir）當地知名度假勝地巴哈甘（Pahalgam） 的拜薩蘭草地（Baisaran meadow） 滑索時，意外拍到恐攻畫面。
巴特在約53秒的影片中，一邊搭乘高空滑索並手持自拍棒拍攝，不久後背景傳來陣陣槍聲，許多遊客驚慌逃竄。當他即將著陸時，畫面可見後方有民眾中槍倒地。
巴特事後向媒體表示，當時他並未察覺地面發生槍擊，直到注意到異狀後，立刻帶著妻子和兒子逃命。他們躲進一處類似坑洞的地形，試圖避開攻擊。大約8至10分鐘後，聽見槍聲暫歇，一家人試圖往大門方向逃跑，未料槍聲再度密集響起，附近有4、5人中彈倒地。巴特描述，整個逃亡過程中，他目睹約15到16名遊客遭槍擊倒下，場面相當驚悚。
22日發生傷亡慘重恐怖攻擊後，印方指控巴基斯坦人涉案且支持「跨境恐怖主義」，並宣布一系列針對性的強硬措施，巴基斯坦和印度軍方更連續3晚在克什米爾地區交火，兩國關係跌至多年來最低水準。
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