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美軍在葉門損失慘重 近7週折損7架死神無人機
美國不具名官員今天表示，自3月15日以來，美國已在葉門地區損失7架價值約3000萬美元的MQ-9死神（Reaper）無人機。
法新社報導，美國3月中旬發動針對葉門叛軍「青年運動」（Huthis）的最新一輪空襲。MQ-9既可用於偵察，也可用於打擊。
這名美國官員表示：「3月15日以來，已有7架MQ-9無人機墜毀。」他並未說明這些無人機墜毀的原因，每架無人機的價值約為3000萬美元。
與此同時，美國海軍宣布又折損一項昂貴的軍事裝備：位於紅海（Red Sea）的美軍航艦杜魯門號（USSHarry S. Truman）有一架F/A-18E超級大黃蜂戰機和一輛拖車今天落海，造成一名水兵受輕傷。
美軍中央司令部昨天表示，自3月中旬以來，美軍已空襲葉門800多個目標，擊斃數以百計「青年運動」戰士，包括這個組織領導層成員。
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