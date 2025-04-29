國際特赦控以色列種族滅絕 宛如向全球現場直播

國際特赦組織（Amnesty International）今天指控以色列明目張膽地對加薩（Gaza）巴勒斯坦人實施「種族滅絕」，強行驅逐大多數人口，並蓄意製造人道災難。

國際特赦組織在年度報告中指出，以色列懷有「摧毀加薩巴勒斯坦人的明確意圖，從而犯下種族滅絕罪行」。

國際特赦等人權組織及一些國家指控以色列在加薩戰爭中實施「種族滅絕」，以色列一概否認。

國際特赦組織總會秘書長卡拉馬爾德（AgnesCallamard）在報告引言中表示：「自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列公民等犯下駭人罪行，並劫持250名人質以來，全球宛如目睹一場現場直播的種族滅絕。」

她說：「各國似乎束手無策、眼睜睜地看著以色列殺害成千上萬巴勒斯坦人，根除家族數代人口，摧毀他們的家園、生計、醫院和學校。」

國際特赦組織表示，他們用2024年一整年「記錄下以色列犯下的許多戰爭罪行，包括直接攻擊平民百姓和民用設施，以及不分青紅皂白、大規模的襲擊行動」。

國際特赦聲明說，以色列的行徑迫使190萬巴勒斯坦人流離失所，相當於約90%的加薩人口，並「故意製造一場前所未有的人道災難」。

聲明指出，即使抗議人士在西方國家走上街頭，「各國政府無論是單獨行動或多邊合作，皆未能採取有意義的行動來結束這場暴行，甚至遲遲未聞停火呼聲」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140428