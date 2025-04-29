加拿大執政黨篤定勝選 總理卡尼「力抗川普牌」衝選情奏效

加拿大自由黨幾乎篤定第四度贏得大選，使得現任總理卡尼（Mark Carney）保住執政權。在競選期間，卡尼承諾要促進經濟成長，並在貿易戰中對抗美國總統川普。

在渥太華時間28日晚間，在343個席位中，自由黨已率先拿下152席，領先保守黨的131席。但根據包括加拿大廣播公司（CBS）在內主要電視網的預測，自由黨將贏得足夠席位來組建政府，然而目前尚不清楚他們是否能贏得多數，因為尚未拿下過半數的172席次，因此也有可能被迫要與其他政黨合作推動立法。

自由黨篤定勝選消息傳出後，加幣兌美元一度升值0.1%，至1.3815加幣。加幣匯率在今年2月初曾下探至逾20年低點，當時川普首度宣布對加拿大和墨西哥進口品徵收關稅。此後，隨著美國軟化一些貿易限制，加幣匯率有所回升。

自由黨在安大略省和魁北克省大勝，這兩個省份人口最多，且以製造業為中心，而這些省份的汽車生產、鋼鐵和鋁業正是川普關稅政策的主要目標。

卡尼的勝利代表自由黨選情的大逆轉。在過去一世紀，自由黨多數時間都是執政黨，但四個月前看似就要苦吞歷史性敗仗。曾任加拿大央行和英國央行總裁的卡尼在3月9日成為自由黨黨魁，並在兩周後就宣布舉行大選。他把自己定位為是率領加拿大對抗挑釁意圖十足白宮的總理。

60歲的卡尼竭力與前總理杜魯多有所區隔，把更多重心放在經濟和建立新的貿易與安全聯盟，以應付來自華盛頓當局的新外交政策。卡尼上任後的第一步是取消杜魯多一些不受歡迎的政策，例如對消費者徵收碳稅，並拜訪了兩大歐洲盟國領袖法國總統馬克宏和英國首相施凱爾。

卡尼在競選期間屢次強調，加拿大與美國的緊密關係已因川普的行動而破裂，其中包括川普主張加拿大應該成為美國第51個州。在3月最後一周，川普簽署行政命令實施汽車關稅，當時卡尼表示：「顯然，美國不再是可靠的夥伴。」

卡尼以冷靜、低調的公開形象，加上曾經擔任決策者與經濟學家的經驗，讓選民相信他是領導加拿大應付新的世界秩序挑戰的最佳人選，因而迅速贏回對杜魯多失望民眾的支持。

不過，卡尼現在須兌現他身為完美危機管理者的承諾。他先前曾成功引導加拿大、英國的央行分別度過2008年全球金融危機和英國脫歐風波，如今，他最大的考驗是應付難以捉摸的美國總統，川普已表示將對加拿大採取「經濟武力」，還對加拿大汽車業等產業發出具體威脅。卡尼表示，他希望與川普政府展開「全面談判」，建立新的經濟與安全關係，包括重新檢討加拿大與川普首任任內簽署的美墨加協議（USMCA）。

對加拿大來說，與美國之間有高度經濟利益關係，因為加拿大四分之三的出口是流向美國，包括絕大部分的石油和天然氣出口。

此外，卡尼接手的，是一個可能接近經濟衰退、而且一直無法解決長期生產力危機的國家。卡尼在競選期間提出「國家建設」大型計畫，例如新建能源基礎設施，但同時希望留住環保的部分，例如工業碳稅。卡尼還表示，希望將住宅營建增加一倍，部分是透過政府出資計畫為預製房屋提供資金。不過，加拿大政府才剛削減移民目標，這會減少引進技術勞工的機會。