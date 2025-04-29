快訊

「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

加拿大執政黨篤定勝選 總理卡尼「力抗川普牌」衝選情奏效

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
加拿大自由黨幾乎篤定第四度贏得大選，總理卡尼的支持者正觀看最新選情。路透
加拿大自由黨幾乎篤定第四度贏得大選，總理卡尼的支持者正觀看最新選情。路透

加拿大自由黨幾乎篤定第四度贏得大選，使得現任總理卡尼（Mark Carney）保住執政權。在競選期間，卡尼承諾要促進經濟成長，並在貿易戰中對抗美國總統川普

在渥太華時間28日晚間，在343個席位中，自由黨已率先拿下152席，領先保守黨的131席。但根據包括加拿大廣播公司（CBS）在內主要電視網的預測，自由黨將贏得足夠席位來組建政府，然而目前尚不清楚他們是否能贏得多數，因為尚未拿下過半數的172席次，因此也有可能被迫要與其他政黨合作推動立法。

自由黨篤定勝選消息傳出後，加幣兌美元一度升值0.1%，至1.3815加幣。加幣匯率在今年2月初曾下探至逾20年低點，當時川普首度宣布對加拿大和墨西哥進口品徵收關稅。此後，隨著美國軟化一些貿易限制，加幣匯率有所回升。

自由黨在安大略省和魁北克省大勝，這兩個省份人口最多，且以製造業為中心，而這些省份的汽車生產、鋼鐵和鋁業正是川普關稅政策的主要目標。

卡尼的勝利代表自由黨選情的大逆轉。在過去一世紀，自由黨多數時間都是執政黨，但四個月前看似就要苦吞歷史性敗仗。曾任加拿大央行和英國央行總裁的卡尼在3月9日成為自由黨黨魁，並在兩周後就宣布舉行大選。他把自己定位為是率領加拿大對抗挑釁意圖十足白宮的總理。

60歲的卡尼竭力與前總理杜魯多有所區隔，把更多重心放在經濟和建立新的貿易與安全聯盟，以應付來自華盛頓當局的新外交政策。卡尼上任後的第一步是取消杜魯多一些不受歡迎的政策，例如對消費者徵收碳稅，並拜訪了兩大歐洲盟國領袖法國總統馬克宏和英國首相施凱爾。

卡尼在競選期間屢次強調，加拿大與美國的緊密關係已因川普的行動而破裂，其中包括川普主張加拿大應該成為美國第51個州。在3月最後一周，川普簽署行政命令實施汽車關稅，當時卡尼表示：「顯然，美國不再是可靠的夥伴。」

卡尼以冷靜、低調的公開形象，加上曾經擔任決策者與經濟學家的經驗，讓選民相信他是領導加拿大應付新的世界秩序挑戰的最佳人選，因而迅速贏回對杜魯多失望民眾的支持。

不過，卡尼現在須兌現他身為完美危機管理者的承諾。他先前曾成功引導加拿大、英國的央行分別度過2008年全球金融危機和英國脫歐風波，如今，他最大的考驗是應付難以捉摸的美國總統，川普已表示將對加拿大採取「經濟武力」，還對加拿大汽車業等產業發出具體威脅。卡尼表示，他希望與川普政府展開「全面談判」，建立新的經濟與安全關係，包括重新檢討加拿大與川普首任任內簽署的美墨加協議（USMCA）。

對加拿大來說，與美國之間有高度經濟利益關係，因為加拿大四分之三的出口是流向美國，包括絕大部分的石油和天然氣出口。

此外，卡尼接手的，是一個可能接近經濟衰退、而且一直無法解決長期生產力危機的國家。卡尼在競選期間提出「國家建設」大型計畫，例如新建能源基礎設施，但同時希望留住環保的部分，例如工業碳稅。卡尼還表示，希望將住宅營建增加一倍，部分是透過政府出資計畫為預製房屋提供資金。不過，加拿大政府才剛削減移民目標，這會減少引進技術勞工的機會。

加拿大 川普 美國

延伸閱讀

川普重返白宮滿百日！日經：印太戰略走向仍未定 顛覆新政釀亞洲焦慮

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

加拿大聯邦大選日 川普因素成選情關鍵

比拜登還糟糕？CNN民調：近6成民眾認為川普讓經濟變差

相關新聞

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自高雄

加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓裔社區節慶活動，至少造成11人喪命，環球郵報獨家指出，凶嫌疑為患有身心障礙男子，其臉...

加拿大執政黨篤定勝選 總理卡尼「力抗川普牌」衝選情奏效

加拿大自由黨幾乎篤定第四度贏得大選，使得現任總理卡尼（Mark Carney）保住執政權。在競選期間，卡尼承諾要促進經濟...

川普重返白宮滿百日！日經：印太戰略走向仍未定 顛覆新政釀亞洲焦慮

美國總統川普第二任期一百天內實施多項顛覆傳統政策的新措施，遍及貿易、移民、科技技術與印太地區等領域，已經對亞洲各國、投資...

加拿大執政黨自由黨預計贏得大選！拒讓川普「將加國變美51州」

根據加拿大公共廣播公司CBC/Radio Canada的預測，總理卡尼（Mark Carney）領導的加拿大自由黨在28...

西葡大停電 供電全面恢復正常為什麼困難又耗時？這裡有解釋

西班牙和葡萄牙28日中午左右發生大規模停電，整個伊比利半島幾乎陷入癱瘓，是歐洲十多年來最嚴重的停電事故，目前還不確定斷電...

專家：中國大陸打壓台灣缺席方濟各喪禮 影響新教宗選情

教廷5月7日開始新教宗選舉會議，一位法籍神學家說，據非官方消息，中國要求教廷拒絕台灣參加教宗喪禮，教廷未同意，中國就以缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。