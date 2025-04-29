加拿大執政黨自由黨預計贏得大選！拒讓川普「將加國變美51州」

根據加拿大公共廣播公司CBC/Radio Canada的預測，總理卡尼（Mark Carney）領導的加拿大自由黨在28日的國會大選中獲勝，但由於部分關鍵選區的結果尚未確定，無法判斷自由黨是否能組成多數政府或少數黨政府。

當多家媒體宣布自由黨獲勝時，選舉之夜的自由黨支持者熱烈歡呼。對於曾在2月被認定幾乎注定失敗的政黨來說，能勝選主要原因為新民主黨和魁北克集團（Bloc Québécois）的選情失利。

CBC指出，由卡尼領軍的自由黨，在28日舉行的聯邦大選中有望取得勝選，順利邁向第4個執政任期。不過，報導也指出，目前尚無法確定自由黨能否拿下過半數席次，若最終僅贏得少數席次，勢必得尋求其他政黨的支持，才能順利組閣。

現年60歲的卡尼，曾擔任加拿大中央銀行及英國中央銀行行長，今年1月在杜魯多卸下總理職務後接棒領導自由黨，並在短短數月內帶領政黨重新振作，打贏這場被視為生死之戰的選戰。

卡尼上月宣布展開選戰，尋求強而有力的授權，以應對川普的關稅措施，以及川普聲稱要讓加拿大成為美國第51州的言論。