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美國指控墨西哥長期排放污水 導致千名特戰隊員染病

中央社／ 瓜地馬拉市28日專電

美國環境保護署近期再度指控墨西哥長期在美墨邊境的蒂華納河，排放數千億公升的污水，不僅導致美國海岸環境嚴重污染，更讓在附近受訓的上千名美國海軍海豹部隊（Navy Seal）學員，因此感染生病。

美國環境保護署（EPA）警告，美國政府已經「失去耐性」，總統川普（Donald Trump）也將其列為優先事項，如果墨西哥政府不立即採取行動改善，將追究責任，但目前尚未討論是否因此對墨西哥施加關稅懲罰。

根據資訊報（Infobae）報導，蒂華納河（TijuanaRiver）於墨西哥境內，流經美國加州聖地牙哥（SanDiego）出海，全長約195公里。由於蒂華納河的污水處理廠設備老化，以及該地區人口和工業發展的快速增長，蒂華納河已經成為嚴重污染的河流。

美國環保署長澤爾丁（Lee Zeldin）上週率領相關官員，以及跨黨派議員視察美墨邊境蒂華納河污染情況。澤爾丁強調，去年10月上任的墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）必須立刻制止污水和有毒化學物質，流入美國南加州外海。

他指出，這些污水不僅使游泳戲水的民眾與救生員生病，連兒童、邊境巡邏隊員及未接觸水域的人也受害。環保署指出，根據美國海軍特戰中心的數據，在附近聖地牙哥基地受訓的美國海軍海豹部隊學員，在2019年至2023年間，就出現1168起急性腸胃疾病案例，迫使美國海軍正在考慮重新安置海豹部隊訓練基地。

墨西哥媒體「金融家」（EL FINANCIERO）報導25日也指出，自2018年以來，已有3785億公升未經處理的污水，夾帶有害化學物質和垃圾，污染了蒂華納河及其流經的地區；也迫使位於南加州聖地牙哥的帝王海灘（Imperial Beach）一度關閉超過3年以上，至今還因水質污染物超標時不時關閉，引發居民憂慮與抗議。

自2020年以來，美國政府撥款逾6億5000萬美元（約新台幣210億元）用於處理污水危機，包括擴建位於美國邊境的國際污水處理廠。

在美方強大壓力下，薛恩鮑姆允諾解決蒂華納河污染問題，墨國環境與自然資源部長巴塞納（AliciaBarcena）目前和澤爾丁討論後達成協議，共同處理蒂華納河污染，避免兩國關係再次陷入緊張。

巴塞納表示，墨西哥已修復布宜諾斯（San Antoniode los Buenos）污水處理廠，對於污水處理工程，以及減少污染排放量可帶來正面助益。

墨西哥 污水 美國

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