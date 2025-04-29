專家：中國大陸打壓台灣缺席方濟各喪禮 影響新教宗選情

教廷5月7日開始新教宗選舉會議，一位法籍神學家說，據非官方消息，中國要求教廷拒絕台灣參加教宗喪禮，教廷未同意，中國就以缺席報復；「中國打了躺在棺材的方濟各一巴掌」舉動可能影響新教宗選舉，降低親中路線說服力。

法國神學家陳立邦（Michel Chambon）在新加坡國立大學負責亞洲天主教研究計畫，他今天在天主教媒體「天亞社」（UCA NEWS），以「中國打了躺在棺材的方濟各一巴掌」為題投書，質疑中國恐非誠心想跟教廷合作，只想把梵蒂岡當附庸。

教宗方濟各（Pope Francis）喪禮26日舉行，包括台灣的160多國派出領袖或特使參加。陳立邦指出，當全球14億天主教徒關注方濟各喪禮，有一國的缺席十分引人注目，那就是習近平領導的中國。

他表示，方濟各上任後多次表達對中國人民的熱愛，盼訪問中國，方濟各重啟停滯的梵中對話，在2018年達成梵中主教任命協議，儘管遭教會內外嚴厲批評，方濟各對梵中協議潛力與中國領導階層仍深信不疑，面對中國領導人態度疏離、難以預測，方濟各也從不放棄中國。

然而陳立邦感慨，即使方濟各堅持了12年，努力與中國建立信任與對話，最後中國還是選擇不派任何特使參加喪禮，連小型代表團，或至少1、2位中國主教都沒有。

他表示，據非官方消息來源，中國要求梵蒂岡禁止台灣代表團參加教宗喪禮，當教廷以外交管道拒絕時，中國就決定抵制此活動；但中國不出席悼念方濟各，宛如背棄忠誠朋友，此後在教會內將更難反駁一種論調，就是中國內心深處尋求的不是朋友或合作夥伴，只是附庸者（vassal）。

陳立邦質疑，中國譴責美國霸權式關稅，自身卻不尊重教宗這位為普世謀福的忠僕，中國缺席方濟各喪禮，只會加深全世界懷疑「中國真的與其批評的霸權不同嗎？」

陳立邦指出，中國缺席喪禮，將對接下來的新教宗選舉產生影響，那些極力主張與中國建設性對話的樞機主教，可能會發現這種論點較難被聽進去。

陳立邦認為，在愈來愈極化的世界，需要像方濟各這種超越國家界線、經濟貪婪、意識形態分歧的人，因此當中國打了安息主懷的教宗方濟各一耳光，實際上就等於打了世界各國耳光。