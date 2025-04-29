波台國會小組支持台灣參與國際 批中國大陸曲解聯合國決議
波蘭國會「波台國會小組」25日發表聯合聲明，明確支持台灣參與國際組織及維護台海和平穩定，並首次援引歐洲議會立場，指中國錯誤詮釋聯合國第2758號決議，強調此決議未對台灣地位作出任何決定。
「波台國會小組」是波蘭國會規模最大的雙邊友好團體。這份聲明由小組主席圖斯科拉斯基（KrzysztofTruskolaski）代表108位跨黨派參眾議員聯名發布。
聯合聲明重申，波蘭與台灣為理念相近的夥伴，雙方共享自由、民主與人權等核心價值，並在貿易投資、高等教育、執法合作及科技發展等領域穩定推進交流。
聲明指出，台灣是全球半導體晶片主要生產國，也是波蘭在全球供應鏈重組過程中值得信賴的夥伴。「波台國會小組」支持波蘭公私部門與台灣深化夥伴關係，推動半導體、中小企業、綠能、人工智慧及網路安全等領域的互利合作，攜手建立堅實的民主供應鏈體系。
聲明亦指出，俄烏戰爭爆發後，印太安全局勢與歐洲局勢日益緊密相連，台海和平穩定對全球安全至關重要。小組呼籲波蘭政府與理念相近國家合作，支持以和平方式解決台海問題，反對任何片面改變現狀的行動，並支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。
駐波蘭代表處代表外交部向波蘭國會友人表達誠摯謝意，感謝其堅定支持台灣國際參與及台海和平穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言