鄰國互嗆！葡萄牙控西班牙害大停電 兩國宣布緊急狀態

西班牙和葡萄牙28日爆發大規模停電，導致交通燈熄滅，道路和機場一片混亂，部分醫院也被迫暫停作業，直到當地時間晚間，兩國主要城市才逐步復電，但礙於停電範圍廣泛，兩國也因此宣布進入緊急狀態。

CNN報導，葡萄牙電網營運商「國家能源網路公司」（Redes Energéticas Nacionais, REN）表示，28日中午過後不久，整個伊比利半島以及法國部分地區失去電力供應。數小時後，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）表示，當局仍不確定停電原因。

民眾希門尼斯（Luis Ibáñez Jiménez）告訴CNN，「我正在開車，突然間就沒有交通燈了……有點像叢林一樣。我看到一輛巨大的公車開過來，我必須加速很多才能超過它。」

停電的原因尚不清楚，但影響極為嚴重：交通樞紐被迫關閉，而這2個共有約6000萬人口的國家政府緊急召開會議，以協調應對行動。

西班牙內政部宣布，在安達盧西亞（Andalucia）、埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）、穆爾西亞（Murcia）、拉里奧哈（La Rioja）和馬德里（Madrid）地區進入緊急狀態。

在深夜內閣會議後，葡萄牙總理蒙特內哥羅（Luis Montenegro）宣布進入能源危機狀態，該國電網營運商警告說，全面恢復電力將是一項「複雜的作業」。

截至當日晚間，電網營運商表示，兩國部分地區的能源供應正在逐步恢復。根據環境部長阿亞森（Sara Aagesen）表示，截至28日晚間，西班牙近一半的能源需求已獲滿足。

社群媒體上的影片顯示，隨著夜幕低垂，葡萄牙民眾在電力恢復時發出歡呼聲。

歐洲理事會主席、葡萄牙前總理科斯塔（Antonio Costa）表示，雖然停電原因尚不清楚，但「沒有跡象」顯示是網路攻擊所致。

葡萄牙總理指責鄰國，表示他的政府尚未知道停電的具體原因，但「並非源自葡萄牙」，而且「一切跡象」表明問題起源於西班牙。

由於西班牙比葡萄牙早1小時，而且在這段時間內，西班牙太陽能發電的成本低於葡萄牙本地生產的電力。

葡萄牙國家電網公司（REN）負責人孔塞桑（João Faria Conceição）表示，「我們是邊緣地區」，稱西班牙能夠從法國和摩洛哥獲得支援，而葡萄牙在緊急電力供應方面則無國可依。