加拿大聯邦大選日 川普因素成選情關鍵

加拿大聯邦大選28日登場，許多民眾一早出門投票。由於美國總統川普不斷威脅要吞併加拿大，衝擊加拿大人的投票選擇。選民都說，要選出最能確保加拿大利益的領導者。

美國總統川普繼續在加拿大投票日發表言論，他一早就在社交平台呼籲加拿大選民支持成為「美國51州」。

移居加拿大多年的台裔移民楊晟帆表示：「51州言論真的讓人感到不舒服，我認為此刻最重要的是選出一個最能與川普抗衡、最能代表加拿大在國際發聲的領袖。」

川普尚未就任總統前，加拿大最大反對黨─保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）的民調遙遙領先當時的自由黨總理杜魯道（Justin Trudeau），但隨著杜魯道下台，加拿大前央行行長卡尼（Mark Carney）成為新的領袖後，不少選民認為卡尼更具有處理國際金融危機的經驗，瞬間民調翻轉，自由黨後來居上。

隨著投票日接近，自由黨領先保守黨的幅度縮小，僅3個百分點，鹿死誰手仍很難說。

少時隨父母從中國移民加拿大的趙一昉說，這次選情很激烈，有些過去支持新民主黨或是綠黨的選民，這一次轉投自由黨，不見得他們真的信任卡尼，只是因為他們擔心保守黨執政，加拿大可能變得更右傾、更美國化。

一生都在加拿大成長生活的Gorden則更關心內政問題，他希望新的政府能在醫療資源和制度上有更好的規劃，才不會像現在一樣，看病、手術都要等非常久的時間。

今天在投票所擔任監票義工的邱麗蓮說，歷屆加拿大聯邦大選的投票率大約僅6成多，這一次選舉超過了傳統上的意義，不僅民生內政問題多，國際地緣政治也出現動盪，可能會刺激更多人走出來投票。

加拿大幅員廣闊，橫跨6個時區，最早的東岸大西洋省份在當地上午8點30分開放投票，最晚收工的投票所是西岸卑詩省的當地晚間7時。全國近2900萬選民中，已有約730萬人提前投票，創下歷史記錄。

此次加拿大聯邦大選將選出343席國會眾議員，獲得半數以上席位的政黨有權組建多數黨政府。過去5屆聯邦大選中，保守黨贏得2次，自由黨贏3次，如果本屆又是自由黨獲勝，將是連續4屆執政。

估計在東岸時間29日凌晨（約台北時間29日中午前後）會得知最終選舉結果。