美軍航艦杜魯門號傳事故 F/A-18E戰機和拖車落海
美國軍方表示，位於紅海（Red Sea）的美軍航艦杜魯門號（USS HarryS. Truman）有一架F/A-18E超級大黃蜂戰機和一輛拖車今天落海，這起事故也造成一名海軍水兵受輕傷。
路透社報導，美國海軍今天透過聲明指出，事故發生時，拖車操作人員失去對這架戰機的控制，戰機與拖車一同落海，確認過所有人員的狀況，只有一位水兵受到輕傷。
聲明還寫道，目前正針對該事故進行調查，杜魯門號航艦打擊群及其艦載機聯隊仍具備完整執行任務的能力。
杜魯門號正在協助打擊伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）。
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