西葡大停電波及馬德里網賽 歐盟稱無跡象是網攻

中央社／ 馬德里28日綜合外電報導

西班牙和葡萄牙大停電，擾亂地鐵、通訊、金融及往返西葡的班機，也波及馬德里網賽，業者稱西班牙復電作業得花上6至10小時，歐盟首長則說無跡象顯示停電為網攻。

法新社報導，根據葡萄牙電網營運商國家能源網絡公司（REN），今天的大停電影響「整個伊比利半島（Iberian Peninsula）及法國部分地區」。

西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，當地時間剛過中午，西班牙多個地區大規模停電，導致公司編輯室、位於首都馬德里（Madrid）的西班牙國會、全國各地的地鐵站一片漆黑。

歐洲航管組織（Eurocontrol）表示，西葡大停電擾亂空中交通，影響往返馬德里、巴塞隆納（Barcelona）及葡萄牙首都里斯本（Lisbon）的航班，目前還無法說明有多少航班會被影響。

馬德里網球公開賽（Madrid Open）在格林威治時間10時30分過後不久暫停，當時中央球場正在進行保加利亞名將狄米特羅夫（Grigor Dimitrov）對決英國選手費恩里（Jacob Fearnley）的比賽，狄米特羅夫以6比4、5比4暫時領先。

馬德里網賽主辦單位在社群媒體表示，正在努力盡快恢復供電，但未提供時程表。

西班牙電網公司（Red Eléctrica）負責人普利艾托（Eduardo Prieto）告訴媒體，若一切順利，西班牙復電作業預計會花上6至10小時，而且電網某些部分「已經修復」。他還說，目前無法斷言停電原因。

葡萄牙國家能源網絡公司則說，現在還無法確定葡萄牙得花多久才能恢復供電。

路透社報導，在馬德里，數以百計的民眾站在辦公大樓外的街道上，若干重要建築周邊出現大批警力，警察出面指揮交通。

知情人士表示，西葡兩國政府已召開會議討論這次停電，西班牙並成立危機處理委員會。

西葡大停電後，歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）表示，「目前尚無任何網路攻擊的跡象」。

柯斯塔聯繫西葡領袖後，在社群平台X寫道：「兩國電網營運商正在努力找出原因並復電。」

停電 西班牙 馬德里

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