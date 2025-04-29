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梵蒂岡閉門會議 5月7日選新教宗
梵蒂岡發言人布魯尼廿八日表示，天主教樞機主教當天在義大利羅馬開會，已訂定五月七日（周三）開始推選新教宗。
布魯尼說，具選舉權的樞機主教會先在梵蒂岡的西斯汀教堂集會舉行祕密投票，再出席於梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行的一場莊嚴彌撒。
為了決定天主教教會約十四億信徒的新領袖，全球約一三五名八十歲以下的樞機主教可參加選舉教宗的「祕密會議」，新教宗需獲至少三分之二的選票支持。前兩次會議分別於二○○五和一三年召開，都是兩天就選出新教宗，即本篤十六世與方濟各。
路透廿八日報導，梵蒂岡指出，這次祕密會議原本最快可能在五月六日開始，延後一天代表樞機主教將有多一點時間在投票前進行全體討論，而過去十次祕密會議平均歷時三天。
教宗方濟各廿一日逝世，享壽八十八歲，廿六日舉行喪禮並長眠在羅馬的聖母大教堂。紐約時報廿八日報導，祕密會議通常必須在教宗逝世後十五至廿天召開，而在全球現任二五二位樞機主教中，大多數都是由方濟各擔任教宗時任命。
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