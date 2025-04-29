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商港爆炸 伊朗撇清飛彈燃料

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
伊朗最大商港沙希德拉賈伊港廿六日發生大爆炸，火勢直到廿八日仍未完全撲滅。圖為消防員廿七日在港內努力滅火，身旁可見許多貨櫃。（美聯社）
伊朗最大商港沙希德拉賈伊港廿六日發生大爆炸，火勢直到廿八日仍未完全撲滅。圖為消防員廿七日在港內努力滅火，身旁可見許多貨櫃。（美聯社）

伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）廿八日報導，廿六日該國最大商港沙希德拉賈伊港大爆炸已增至四十六人喪生、一千多人受傷。紐約時報等外媒報導，爆炸原因恐與飛彈用的固體燃料處理不當有關，但伊朗國防部予以否認。

IRNA引述伊南的霍爾木茲甘省危機管理部門負責人哈山查德報導，傷者雖已破千，但「只剩一三八人」仍在醫院接受治療，其餘已出院。該港近荷莫茲海峽，該海峽為全球約兩成石油運輸的必經之路。

沙希德拉賈伊港海關辦公室此前透過官媒聲明，爆炸可能是存放危險化學品的倉庫起火引發。紐時則引述伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關人士報導，肇因是過氯酸鈉爆炸，這是飛彈固體燃料推進劑的主要成分。

不過伊朗國防部發言人塔萊伊尼克說，當地並未進、出口軍用燃料或軍用物資。紐時報導也提到，伊朗當局並未暗示這是有人暗中「搞破壞」或蓄意攻擊。

伊朗最高領袖哈米尼下令調查這起事件，以確定是否存在任何（人為）疏忽或蓄意（破壞）。法新社廿八日引述伊朗國營電視台報導，在火勢完全受控制後，將進行大火造成的損害評估。電視畫面顯示，伊朗消防員直到廿八日仍在滅火。

另外，伊朗「基礎建設通訊公司」負責人阿克巴利說，該國廿七日擊退一次鎖定基礎設施的大規模網攻，這是伊朗基礎設施遭受的最廣泛且最複雜網攻之一。而廿六日沙希德拉賈伊港才發生大爆炸，當天伊朗和美國代表才在阿曼首都馬斯開特舉行第三輪核談判。

伊朗 國防部 爆炸

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