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紐時報導：北京介入加國大選 批中候選人遭出征

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

紐約時報廿七日報導，加拿大官員在廿八日聯邦大選的前幾天透露，與中國大陸政府有聯繫的中文網站在網路對保守黨議員候選人、前香港藝人鄭敬基進行攻擊，進一步削弱其競選空間。

鄭敬基在多倫多當河谷北選區競選國會議員。加拿大官員上周說，前述攻擊旨在抹黑鄭敬基，將他描繪成犯罪分子。

鄭敬基在香港時曾參與民主運動，二○二○年移居多倫多，其後創辦網路電台「香港台」，批評中國人權和香港國安法。去年底，港警以違反港區國安法為由對其發布通緝，懸賞港幣一百萬元。

追蹤外國干預的加拿大組織DisinfoWatch創辦人科爾加說，「這可能是中國試圖干預加拿大這類的西方民主國家，最公開和明確的方式之一」，懷疑前述懸賞意在干擾鄭敬基競選活動。

在過去兩次加國大選，中國政府都試圖削弱那些批評其人權紀錄和香港政策的候選人，其主要目標是保守黨人，因為該黨對北京立場強硬。同時，北京或其代理人支持對中立場較溫和的候選人，大多數是自由黨人。

至少一個鄭敬基的政治對手曾試圖利用其遭懸賞一事來對付他。自由黨先前在安大略省萬錦─於人村選區推派的候選人蔣振宇曾暗示，任何人都可將鄭敬基帶到多倫多的中國領事館，藉由讓他遭逮而領取懸賞。

加拿大總理卡尼形容蔣振宇前述言論「極為冒犯」，但仍為他辯護。蔣振宇已在輿論強烈譴責下宣布退選。

加拿大 國安法 香港

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