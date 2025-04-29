加拿大大選今揭曉 執政黨支持度激增

加拿大聯邦大選在台灣時間廿八日晚間開始正式投票，選民將選出國會下議院三四三席議員。總理卡尼的執政黨自由黨支持度一度落後在野黨保守黨約廿個百分點，但兩黨民調數字近期急拉逆轉，如今勝負難料。

英國廣播公司（BBC）報導，安大略省、魁北克省等選票最多的選區將在美東時間廿八日晚間九時半（台灣時間廿九日上午九時半）結束投票；這兩省共占過半的兩百席，若出現壓倒勝可能提前判斷大選贏家。西部卑詩省的投票所最晚在台灣廿九日上午十時關閉。

初步結果大概將在投票日當地深夜或隔天凌晨出爐，加拿大廣播公司等媒體通常將在多數選票計票後，於選後當夜宣布預測的贏家。已約七百三十萬名加國選民提前投票，創下紀錄。

選前兩天，西岸大城溫哥華發生汽車衝撞菲律賓裔社區節慶人群事件，至少十一人喪命；警方已逮捕一名卅歲溫哥華男性，並說該男有精神病史，此事沒有指向恐怖主義的相關證據。檢方已控該男多項謀殺罪。卡尼廿七日早上曾暫緩競選活動。該事件是否會影響大選並不清楚。

美聯社報導，這次大選也算是加國人對美國總統川普的公投。川普已揚言加拿大應成為美國一州並對其祭出關稅；保守黨領袖博勵治此前競選風格酷似川普，可能為其與川普的相似處付出代價。

路透報導，加國民調機構納諾斯廿七日公布民調顯示，自由黨以四成三支持度領先保守黨的三成八九；路透說，此結果通常意味自由黨將勝選，因為對該黨的支持比保守黨更集中在選區較多的都會區，是否將自由黨席次過半還不一定。

博勵治承諾帶來改變及抑制生活成本，還承諾減少援外支出。卡尼則呼籲選民給予他有力授權以利他和川普交涉。卡尼說，川普有若干過分構想，包括兼併加國的威脅。

川普廿八日也在「真實社群」發文說，若加拿大成為美國一州，將免費獲得全球最高水準軍力，汽車和鋼、鋁等多項生意規模也將擴大，且關稅將歸零，呼籲加國人選出具備「實力和智慧」達成此事的人。