瑞典SIPRI報告：去年全球軍費破89兆

據瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）廿八日報告，去年全球軍事支出達二點七二兆美元（台幣約八十九點一兆元），年增達百分之九點四。這是自上世紀冷戰結束以來增幅最大的一年。

該報告提到，地緣政治緊張升高，全球各區域軍事支出均呈現增加，尤其是歐洲和中東，歐洲多國的軍事支出出現空前成長。去年有逾一百國的軍事支出增加，包括軍事支出前十五大的國家。

該報告寫道，在各國政府愈來愈看重軍事安全下，往往就排擠其他領域的預算，在經濟與社會支出上的取捨，恐在接下來幾年對社會帶來重大影響。

俄烏戰爭以及隨之而來的美國對北約組織（NATO）承諾感到懷疑，使包含俄羅斯在內的歐洲軍事支出攀升百分之十七，超過冷戰結束時的水準。

針對交戰雙方，估計俄國去年軍事支出達一四九○億美元（台幣約四點九兆元），年增達百分之卅八。這是二○一五年的兩倍，相當於俄國國內生產毛額（GDP）的百分之七點一，以及其政府總支出的百分之十九。

烏克蘭軍事支出成長百分之二點九，達六四七億美元（台幣約二點一兆元）。這相當於俄國軍事支出的百分之四十三、占烏克蘭GDP的百分之卅四，使烏克蘭淪為去年全球軍事負擔最重的國家。

該智庫認為，基輔現將全部稅收收入用於軍事支出，在如此緊縮的財政空間下，要持續增加軍事支出將面臨挑戰。美國去年軍事支出增加百分之五點七，達九九七○億美元（台幣約卅二點七兆元），占去年北約總支出的六成六、全球軍事支出的百分之卅七。