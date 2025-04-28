新加坡大選 執政黨籲選民強力授權、反對黨盼多元

新加坡大選投票日將在5月3日進行，近日執政黨與反對黨候選人持續走訪選區、舉辦造勢活動。現任總理、人民行動黨秘書長黃循財強調，執政黨需要明確的民意授權，而反對黨則稱國會需更多聲音。

執政黨人民行動黨今天中午在市區舉行群眾大會，黃循財演講時呼籲選民投票支持行動黨候選人。

黃循財2024年從李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌著人民行動黨（People's Action Party）完成第3代到第4代領導權力的交接。

黃循財指出，此次競逐的行動黨候選人包括有經驗的部長，同時也有新人參選，他們將成為團隊的一員，逐漸強大成長、並承擔更大的領導角色。

今年是新加坡建國60週年。依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政。

這是黃循財首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選，人民行動黨在選舉中幾乎可預期會占優勢，但黨的得票率將成為評估黃循財政府支持度的指標。

黃循財表示，在一個強權即公理的世界裡，推展外交政策將更加不易，如果選民給予的授權減弱，一些人會試圖對新加坡施加壓力；如果有明確的委託，「我和我的團隊就能自信地代表新加坡發言」。

反對黨工人黨晚間在北部舉行群眾大會，大批支持者持標語到場喊口號。

工人黨秘書長畢丹星（Pritam Singh）稍早走訪選區、向當地媒體回應上述相關議題時稱，即使國會有三分之一席位落入反對黨手中，行動黨在國會仍有影響力。

不過，畢丹星說，隨著新加坡人口增長至約600萬，政治體系變得多元，社會不同群體有不同需求，希望在國會中聽到多元聲音。

新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）已在黃循財建議下解散國會，大選投票日將在5月3日進行，前一天5月2日是「冷靜日」禁止競選活動。

由於2020年大選因應疫情，群眾大會改為線上舉行，因此自2015年以來，本屆大選是睽違10年後再次恢復實體造勢活動，為候選人與選民提供更多互動機會。