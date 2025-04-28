去年東亞軍費創15年來最大增幅 大陸增幅創9年新高

中央社／ 東京28日綜合外電報導

瑞典智庫最新報告指出，2024年東亞國家軍事支出較前1年增加7.8%至4330億美元（約新台幣14兆元），創2009年以來最大增幅。凸顯區域緊張情勢升溫之際，各國持續強化作戰能力。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace ResearchInstitute，SIPRI）發布的報告，去年亞洲與大洋洲國家國防支出總計達6290億美元，其中東亞占69%。

SIPRI的資料顯示，軍事支出居世界第2、僅次於美國的中國，去年國防開支估計達3140億美元，年增7%創2015年以來最大增幅，並寫下連續30年擴張。

SIPRI指出，促使中國不斷提高軍費的動力，很大程度是為了其長期目標，也就是最晚在2035年完成軍隊各領域現代化。報告提到，中國去年建立了「軍事航天部隊」及「網絡空間部隊」，並已迅速強化核子武器庫。

中國軍事力量不斷增強及地緣政治緊張，已激起鄰近國家擴軍。例如日本去年提撥的國防費用年增21%至553億美元，創1952年以來最大增幅，並使其軍費負擔達到1958年以來最高水準，相當於其國內生產毛額（GDP）的1.4%。

SIPRI表示，這與日本2022年提出的5年防衛經費計畫相符，內容著重在長程打擊能力和防空系統。

台灣去年軍事支出則略增1.8%至165億美元，南韓也小增1.4%。兩國各自為了防禦來自中國和北韓的任何威脅，而持續採購先進武器。

在亞洲其他地方，東南亞國家軍費去年增加7.5%至549億美元，同樣創2015年以來最大漲幅。其中新加坡提高3%，菲律賓激增19%。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年12月矢言要將國軍打造成「世界級軍隊」。

去年全球軍事支出總計增加9.4%至2兆7200億美元，是至少1988年以來最大增幅。主要是歐洲和中東國家軍費飆升所致，兩區域目前各正在進行的俄羅斯與烏克蘭戰爭及加薩走廊（Gaza Strip）戰爭，皆仍不見結束跡象。

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