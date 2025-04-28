加拿大選舉登場 初步結果最快4/28夜間出爐

加拿大民眾今天開始投票選舉新政府，以應對美國的併吞威脅、與美國總統川普直接交涉，川普的貿易戰是這次選舉的重點議題。初步結果可能會在今夜或明天凌晨出爐。

法新社報導，加拿大幅員廣袤，橫跨6個時區，太西洋岸的紐芬蘭－拉布拉多省（Newfoundland andLabrador）今天率先開始投票。

加拿大人口估計達4100萬，其中近2900萬人具備投票資格，已有730萬人提前投票，創下紀錄。

選民將選出343名國會議員，意味要拿下172席才能過半。自由黨（Liberal Party）在2015年大選贏得過半席次，但自2019年起領導少數政府。

前加拿大央行總裁卡尼（Mark Carney）3月贏得執政黨自由黨的黨魁之爭後，接替杜魯道（JustinTrudeau）出任加拿大總理。

卡尼主張自己是最適合帶領加拿大度過川普（Donald Trump）關稅危機的人選；他的主要對手－保守黨（Conservative Party）領袖博勵治（PierrePoilievre）則強調，在杜魯道領導的自由黨執政近十年後，國家需要改變。

英國廣播公司（BBC）報導，紐芬蘭－拉布拉多省的投票所將在東部夏令時間19時（台灣時間29日上午7時）率先關閉，加拿大西部卑詩省（BritishColumbia）的投票所最晚關閉，將在東部夏令時間22時結束投票。

包括安大略（Ontario）、魁北克（Quebec）在內等選票最多的選區，將在東部夏令時間21時30分結束投票，屆時將是觀察各政黨重大輸贏的重要時刻。