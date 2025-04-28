紐西蘭7月起監管太空基礎設施 避免遭外國干擾

伊朗最大港口阿拔斯港於4月26日發生大爆炸，至少已有40人死亡，超過1,200人受傷，伊朗政府已宣布4月28日為全國哀悼日，總體損失與爆炸原因仍在調查中。阿拔斯港也是伊朗海軍基地，已有媒體懷疑引發爆炸的物質是可用於飛彈燃料的過氯酸銨，但伊朗國防部否認爆炸與任何武器有關。伊朗26日正與美國進行第三輪核談判，而以色列先前也曾計畫攻擊該港口，爆炸案究竟是疏失造成的意外、或是源於人為因素，更顯疑竇。

2025-04-28 13:17