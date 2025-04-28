紐西蘭7月起監管太空基礎設施 避免遭外國干擾

中央社／ 威靈頓28日綜合外電報導

紐西蘭國防部太空部長柯林斯（Judith Collins）今天宣布，7月起將實施新監管制度，規範地面的太空基礎設施營運商，以避免外國干擾。

路透社報導，這項新監管制度於2024年底提出。紐國情報部門去年9月曾示警，部分外國實體試圖建設太空基礎設施，此舉「有助外國軍事活動，並將損害紐西蘭的利益」。

柯林斯今天發布聲明指出，新制將於7月開始實施，旨在阻止外國干擾紐國太空船追蹤與控制基礎設施，以及太空監測和太空船資料傳輸基礎設施。

紐西蘭與美國、澳洲、加拿大及英國都是情報分享組織「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國。

儘管柯林斯並未提到中國，紐國情報部門報告曾將中國列為「複雜情報隱憂」（complex intelligenceconcern），此外也有其他國家從事不利紐國的惡意活動。

國防部 太空 紐西蘭

延伸閱讀

南海緊張局勢升高 菲、紐將簽署軍隊互訪協定

環境永續 台東偏鄉小學辦太空紅藜栽種教育

回響／零關稅「紐乳」沒降價 網友發起一人一信檢舉

NBA／傳公牛可能交易佛西維奇 剩1年合約或成轉手關鍵

相關新聞

西班牙和葡萄牙大停電 原因尚不清楚、列車停駛地鐵疏散

路透報導，西班牙和葡萄牙許多地區28日發生停電；西班牙電網公司（Red Electrica）稍早說，正在和能源業者合作以...

緬甸強震滿月近3800人喪生 內戰及雨季引憂

緬甸上月28日發生該國逾1世紀來所經歷最強地震，到今天已滿1個月。儘管軍政府出於人道因素宣布內戰停火，軍方持續進行轟炸，...

李在明對北韓沒有很強硬 與川普的立場相近

南韓進步派領袖李在明被看好成為下任總統。他去年1月在釜山遭刺傷脖子、前總統尹錫悅去年12月突宣布戒嚴以及刑事案件等難關後...

長和港口擬分拆出售 北京警告依法進行審查

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售全球43個港口，引發政治風波。日前傳出此次交易的主要買家、義大利富豪Aponte家族...

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

韓國時報報導，北韓國營媒體28日首度證實平壤派兵援助俄羅斯攻打烏克蘭，對此美國國務院發言人回應，北韓助長惡烏戰爭「必須承...

伊朗港口爆炸至少40死、千人傷，德黑蘭否認軍武關聯

伊朗最大港口阿拔斯港於4月26日發生大爆炸，至少已有40人死亡，超過1,200人受傷，伊朗政府已宣布4月28日為全國哀悼日，總體損失與爆炸原因仍在調查中。阿拔斯港也是伊朗海軍基地，已有媒體懷疑引發爆炸的物質是可用於飛彈燃料的過氯酸銨，但伊朗國防部否認爆炸與任何武器有關。伊朗26日正與美國進行第三輪核談判，而以色列先前也曾計畫攻擊該港口，爆炸案究竟是疏失造成的意外、或是源於人為因素，更顯疑竇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。