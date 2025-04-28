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西班牙和葡萄牙大停電 原因尚不清楚、列車停駛地鐵疏散

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
西班牙的馬德里網球公開賽28日因停電導致賽事暫緩，球場空蕩。路透
西班牙的馬德里網球公開賽28日因停電導致賽事暫緩，球場空蕩。路透

路透報導，西班牙和葡萄牙許多地區28日發生停電；西班牙電網公司（Red Electrica）稍早說，正在和能源業者合作以恢復供電。

另據英國廣播公司（BBC）報導，西班牙電網公司在更新訊息說，已開始在該國北部、南部恢復電力。

西班牙國家鐵路（Renfe）說，該國電網在當地時間中午12時半（台灣時間傍晚6時半）中斷，列車停駛，各站也停止發車。

馬德里網球公開賽也因停電暫停。

英媒天空新聞網引述西班牙媒體報導稱，塞維亞、巴塞隆納和瓦倫西亞都出現停電，法國局部地區似乎也受影響。

有當地報導稱，西班牙各地的電話線中斷；馬德里地鐵的部分地方已進行人員疏散，該市的交通號誌也停止運作。

大停電原因尚不清楚。當地媒體報導，歐洲電網出現問題，影響伊比利半島的國家電網。另外，法國西南部亞拉里克（Alaric）山區一場大火，毀損了一條超高壓電線，也被指為可能原因。

停電 西班牙 馬德里

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