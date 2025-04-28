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南海緊張局勢升高 菲、紐將簽署軍隊互訪協定

中央社／ 馬尼拉28日專電

在菲中南海緊張局勢升高之際，菲律賓紐西蘭將於本週簽署「軍隊互訪地位協定」（SOVFA），允許雙方軍事部隊進入對方的領土參加聯合軍事演習及其他軍事合作活動。

紐西蘭國防部長柯林斯（Judith Collins）今天發布聲明宣布，她將於本週前往馬尼拉，與菲律賓政府簽署SOVFA，讓兩國軍隊可以更緊密地合作。

柯林斯稱，這道協定將為兩軍交往制定法律框架，促進雙方在各自領土內的合作、活動和演習。

她並說，訪菲期間將會見菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）以及菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）。

柯林斯表示，紐西蘭致力於重振與區域夥伴之間的安全關係，共同維護以法治為基礎的國際秩序。

菲律賓與紐西蘭是於菲中南海對抗持續升溫之際，準備簽署SOVFA。

菲律賓國防部於2月20日就已宣布與紐西蘭完成SOVFA協商。當時，菲方指控中國人民解放軍直升機18日於南海空域逼近菲律賓公務飛機，危及機上人員的安全。

最近，中國海警與菲律賓軍方、海岸防衛隊等單位，又先後在南海的鐵線礁（菲稱希望礁群）插國旗宣示主權。

菲律賓分別1998年與美國簽署軍隊互訪協定（VFA），2007年與澳洲簽署SOVFA，去年7月又與日本則簽署相互准入協定（RAA）。

上個月，菲律賓國防部宣布與加拿大SOVFA協商，預定年內簽署。

紐西蘭近來持續加強與區域夥伴在印度太平洋地區的安全合作，以促進法治秩序、貿易和投資，菲律賓則因中國在南海的持續擴張而積極與理念相近國家締結防衛合作關係。

國防部 紐西蘭 菲律賓

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