伊朗官媒：商港大爆炸增至46死 傷者多已出院

國營媒體伊朗通訊社（IRNA）報導，該國最大商業港口沙希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）大爆炸的死亡人數已增至46人，逾千名傷者則大多已經出院。

IRNA引述霍爾木茲甘省（Hormozgan）危機管理部門負責人哈山查德（Mehrdad Hassanzadeh）的說法報導：「沙希德拉賈伊港大火的罹難人數已達到46人。」

法新社報導，哈山查德指出，目前僅有「138名傷患」仍在醫院接受治療，其餘傷者已經出院。

另一方面，路透社報導，伊朗「基礎建設通訊公司」（Infrastructure Communications Company）負責人阿克巴利（Behzad Akbari）表示，該國27日擊退了一次針對其基礎設施的大規模網路攻擊。

塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導，阿克巴利今天表示：「已發現本國基礎設施所遭遇最廣泛且最複雜的網路攻擊之一，目前已採取防範措施」，但他並未說明進一步細節。

這次網路攻擊的前一天，伊朗南部的沙希德拉賈伊港發生威力強大的爆炸；同日美國與伊朗在阿曼針對德黑蘭爭議性核計畫的第3輪談判落幕。

沙希德拉賈伊港海關辦公室先前透過國營電視台發布聲明稱，爆炸可能是存放危險化學物品的倉庫起火引起。

部分國際媒體報導，爆炸起因可能與飛彈用的固體燃料處理不當有關，對此伊朗國防部則予以否認。