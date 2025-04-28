克宮稱願和談 但強調承認俄占區主權為不可或缺條件
俄羅斯今天表示，莫斯科願與基輔展開和談，但強調承認俄方對克里米亞（Crimea）在內5個烏克蘭地區的主權聲索，是解決這場衝突「不可或缺的（條件）」。
俄羅斯自2022年2月全面入侵基輔以來，已占領烏克蘭4個州的大片領土，並聲索其主權，此外還包括俄國2014年兼併的克里米亞（Crimea）。
法新社報導，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴國營媒體：「俄方已多次重申自身意願，正如總統所言，已準備好在沒有任何前提的情況下與烏克蘭展開談判。」
然而，在被詢及是否提出與烏克蘭坐下來和談的前提時，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說：「國際社會必須承認俄羅斯對克里米亞、塞凡堡（Sevastopol）、頓內茨克人民共和國（DonetskPeople's Republic）、盧甘斯克人民共和國（LuganskPeople's Republic）和札波羅熱（Zaporizhzhia）的主權，這是不可或缺的。」
拉夫羅夫是在接受巴西「環球日報」（O Globo）訪問時發表上述評論，並由俄國外交部發布。而拉夫羅夫使用的是克里姆林宮對這些烏克蘭地區的稱呼。
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