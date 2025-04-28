澳洲大選在即 執政黨承諾連任將再度調漲學生簽證費

澳洲5月3日將舉行大選，執政的勞工黨今天承諾倘若連任，將調高國際學生簽證費至2000澳元（約新台幣4萬1466元）。這是澳洲政府針對教育產業的最新措施。

路透社報導，澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）和金融部長蓋拉格（Katy Gallagher）在勞工黨的政策成本聲明稿中表示，簽證費用從目前的1600澳元調高至2000澳元，將在未來4年貢獻澳洲國庫7億6000萬澳元（約新台幣158億元）。

蓋拉格在記者會上說：「我們認為這是合理的措施，也真正彰顯在澳洲留學的價值。」

澳洲政府去年7月已將國際學生簽證費提高一倍以上，從原本的710澳元，一口氣提高至1600澳元。

澳洲保守派反對黨選前已經承諾將國際學生簽證費提高到最低2500澳元，至於申請澳洲8大名校的國際學生，簽證費則提高至5000澳元。

國際學生是澳洲大學的主要收入來源之一，但也是造成澳洲淨移民增加的部分原因，推升住房成本。

根據政府統計數據，2025年2月有將近20萬名國際學生抵達澳洲，比前一年增加12.1%，也高於2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準7.3%。

澳洲勞工黨已承諾限制2025年國際學生新生人數在27萬人，反對黨則希望是較低的24萬人。

2024年在澳洲註冊就學的國際學生超過100萬，其中新生人數占57萬2000人。

美國的學生簽證費用目前約為185美元（約新台幣6010元），加拿大約為150加幣（約新台幣3510元），澳洲收取的學生簽證費用比這兩個競爭對手還要高。