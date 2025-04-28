葉門媒體：美軍空襲薩達省移民拘留所 至少68死47傷

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）旗下的馬西拉電視台（Al-MasirahTV）今天報導，美國空襲薩達省的1處非洲移民拘留所，目前已尋獲68具遺體，另有47人受傷。

路透社報導，薩達省（Saada）是青年運動的重要據點，過去也曾成為美軍空襲目標。

據葉門內政部，這個拘留所關押了115名非洲移民。

美國總統川普近期加強針對青年運動的軍事行動。美軍本月稍早針對紅海1處燃料港口發動迄今最致命的空襲，造成至少74人死亡。

華府誓言將繼續攻擊青年運動，直到他們停止對紅海航運的干擾行動。

過去10年裡，伊朗撐腰的青年運動掌控了大片葉門領土，並自2023年11月起多次對航經紅海的船隻發動無人機和飛彈攻擊。該組織宣稱其攻擊目標是以色列相關船隻，目的則是要聲援以哈戰爭中的巴勒斯坦人。