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印巴克什米爾地區連續4晚交火 聯合國促雙方克制

中央社／ 印度斯利那加28日綜合外電報導

印度軍方今天表示，印度與巴基斯坦士兵連續第4晚在有爭議的克什米爾地區交火，這是兩個核武大國關係緊張之際，最新一起的武裝衝突事件。

綜合法新社與路透社報導，此事件目前尚無人員傷亡報告，巴基斯坦也沒有立即證實他們開槍。

穆斯林占多數的克什米爾地區22日發生重大恐攻，槍手殺死多達26人，創下25年來針對平民最嚴重的攻擊事件。印度指責巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」。

印度已確認3名恐怖犯嫌中有2人為巴基斯坦人，但巴基斯坦否認與此有關，並呼籲進行中立調查。

巴基斯坦表示，試圖將巴基斯坦與上述攻擊聯繫起來是「愚蠢輕率」，矢言要回應印度的行動。

這次攻擊引發印度的憤怒和悲痛，同時引來對巴基斯坦採取行動的聲浪。印度指責巴基斯坦資助與鼓勵克什米爾地區的恐怖主義。長久以來，雙方都聲稱對克什米爾地區擁有主權，並曾為此發動2次戰爭。

印度軍方在聲明中表示：「4月27日至28日夜間…巴基斯坦軍隊越過實控線（Line of Control），無端使用小型武器射擊。」聲明中指的是有爭議的克什米爾區域的實際控制邊界。

聲明還說：「印度軍隊的反應迅速而有效。」

4月22日攻擊事件發生後，印度降低與巴基斯坦的外交關係級別，撤銷巴基斯坦公民簽證，暫停水資源共享條約，並宣布關閉與巴基斯坦的主要陸地邊界關卡。

作為回應，巴基斯坦下令驅逐印度外交官和軍事顧問，取消印度國民簽證，並禁止印度飛機進入領空。

「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）最初曾在社群媒體X貼文表示對4月22日的攻擊事件負責，不過又名「抵抗陣線」（The Resistance Front）的此組織，如今「明確」否認參與上週行動。

印度智庫視此組織是以巴基斯坦為根據地，伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba）其中一個分支。它將先前在社群媒體發布，聲稱對攻擊行動負責的貼文，歸咎為「網路入侵」。

聯合國敦促印巴這兩個主要對手展現「最大限度的克制」，以便問題能「經由有意義的相互接觸和平解決」。

印度 巴基斯坦 社群媒體

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