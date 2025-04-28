快訊

夾擊格林放投湯普森 勇士主動防守變陣迎柯瑞爆發逆轉

移工426上凱道掀波…綠營告發轟神隱卸責 鄭正鈐發聲：適可而止

以色列拒援加薩恐違國際法 國際法院聽證會登場

中央社／ 阿姆斯特丹28日綜合外電報導

在4月28日至5月2日在荷蘭海牙（The Hague）舉行的聽證會中，數十個國家將輪流向國際法院陳述論據，主張以色列拒絕人道援助進入加薩走廊的行為違反國際法。

路透社報導，巴勒斯坦代表今天將率先在國際法院發言。

在為期5天的聽證會中，約有40國將輪流發言，其中不包括以色列；美國則將於30日發表意見。

自3月2日起，以色列全面切斷針對加薩走廊230萬居民的物資供應，年初停火期間當地儲存的糧食基本上已經耗盡。

國際法院（International Court of Justice）去年12月受命，須就以色列有義務協助各國和聯合國等國際組織援助巴勒斯坦人一事，提出諮詢意見。

以色列曾稱，在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）釋放所有剩餘以國人質之前，不會允許貨物和物資進入加薩。

上週以色列重申不會允許任何援助進入加薩，以向哈瑪斯施壓，德國、法國和英國隨即呼籲以方遵守國際法，允許人道援助物資暢通無阻地進入加薩。

美國總統川普25日表示，他已敦促以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）允許糧食和藥品進入這個被圍困的巴勒斯坦領土。

聯合國大會（General Assembly）193國中的137國於去年12月通過決議，呼籲以色列履行對巴勒斯坦人民的義務，並對加薩嚴峻的人道主義局勢表示「嚴正關切」。當時以色列、美國與其他10個國家對該決議投下反對票，另有22國棄權。

據報導，國際法院諮詢意見具有法律和政治意義，但不具約束力，法院也沒有執行權。

聽證會結束後，國際法院可能還需要數個月的時間來擬定意見。

以色列 巴勒斯坦 美國

延伸閱讀

哈瑪斯擬釋全部人質換停火5年 巴勒斯坦總統喊話移交武器

議員憂宮廟存軍火成攻擊目標 民政局：台中有6家

加薩再提停火方案 盼以人質換5年停火

哈瑪斯拒停火 內唐亞胡：已指示軍方加大壓力

相關新聞

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

韓國時報報導，北韓國營媒體28日首度證實平壤派兵援助俄羅斯攻打烏克蘭，對此美國國務院發言人回應，北韓助長惡烏戰爭「必須承...

伊朗港口爆炸至少40死、千人傷，德黑蘭否認軍武關聯

伊朗最大港口阿拔斯港於4月26日發生大爆炸，至少已有40人死亡，超過1,200人受傷，伊朗政府已宣布4月28日為全國哀悼日，總體損失與爆炸原因仍在調查中。阿拔斯港也是伊朗海軍基地，已有媒體懷疑引發爆炸的物質是可用於飛彈燃料的過氯酸銨，但伊朗國防部否認爆炸與任何武器有關。伊朗26日正與美國進行第三輪核談判，而以色列先前也曾計畫攻擊該港口，爆炸案究竟是疏失造成的意外、或是源於人為因素，更顯疑竇。

台灣25歲女沖繩駕車肇事 駐日美軍人員受傷、左大腿骨折

日本沖繩媒體「琉球朝日放送」28日報導，沖繩本島的北谷町24日晚間約9時15分發生車禍，造成1名駐沖繩美軍陸戰隊人員受傷...

緬甸強震滿月近3800人喪生 內戰及雨季引憂

緬甸上月28日發生該國逾1世紀來所經歷最強地震，到今天已滿1個月。儘管軍政府出於人道因素宣布內戰停火，軍方持續進行轟炸，...

李在明對北韓沒有很強硬 與川普的立場相近

南韓進步派領袖李在明被看好成為下任總統。他去年1月在釜山遭刺傷脖子、前總統尹錫悅去年12月突宣布戒嚴以及刑事案件等難關後...

長和港口擬分拆出售 北京警告依法進行審查

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售全球43個港口，引發政治風波。日前傳出此次交易的主要買家、義大利富豪Aponte家族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。