印度政府發信BBC 抗議報導克什米爾恐攻措辭

印度認為英國廣播公司（BBC）在報導印控克什米爾至少26死恐攻時，以「武裝分子」、「武裝襲擊」等詞彙的陳述不夠貼切，已由外交部對BBC表達強烈抗議，並表示接下來會監督BBC的相關報導。

印度控制的克什米爾（Kashmir）22日發生恐怖攻擊事件，造成至少26人喪命、數十人受傷，南亞最大、最活躍的其中一支伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」（Lashkar-e-Taiba, LeT）旗下的「抵抗陣線」（TheResistance Front）隨後出面宣稱犯案。

根據印度安全單位的調查，恐攻犯嫌中至少3人為巴基斯坦人，因此印度祭出斷水、關閉邊境、取消簽證等措施，巴基斯坦則以關閉邊境、取消簽證、關閉領空等手段回擊。

BBC報導克什米爾恐攻事件時，一篇「克什米爾致命攻擊後，巴基斯坦暫停發放簽證給印度人」的文章中，稱印控克什米爾地區發生的是「武裝攻擊」事件，這讓印度政府十分不滿，並在今天發信給BBC。

今日印度（India Today）今天的報導提到，印度外交部已發信給BBC，並以強硬的措辭反對BBC用「武裝分子」稱在克什米爾恐攻中開槍殺害至少26人的恐怖分子，並指外交部將持續關注BBC對那起恐攻事件的後續報導。

除此之外，印度政府封鎖了16個YouTube頻道，當中包括Dawn News、Samaa TV、ARY News等巴基斯坦主流新聞媒體的YouTube頻道，及巴提（IrshadBhatti）、席拉吉（Asma Shirazi）、齊瑪（UmarCheema）等巴基斯坦記者經營的YouTube頻道。這些被禁的YouTube頻道，訂閱人數共約6300萬。

印度政府在恐攻行動後，封鎖這些被認為散播對印度、印度政府、印度軍方、印度安全機構有挑釁、挑起其敏感神經、虛假等言論的YouTube頻道。

消息來源表示，這項行動是根據印度內政部的建議所採取的，因為那些YouTube頻道被發現傳播錯誤的訊息、虛假的陳述、煽動社會緊張的內容。

目前在印度的YouTube用戶，已經無法看到這些被禁頻道的內容，想觀看這些頻道時，會看到「我們接獲與國家安全或公共秩序有關的政府命令，因此這項內容目前無法在這個國家/地區播放。如要進一步瞭解政府移除要求，請參閱Google資訊公開報告」的標示。