法國穆斯林清真寺遇害 馬克宏譴責宗教仇恨

一名穆斯林在法國南部一座清真寺遭殘忍刺殺身亡後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在社群平台猛烈抨擊「種族主義和仇恨」。

法新社報導，官員說，這名在逃凶嫌狠刺20歲出頭的馬利青年席斯（Aboubakar Cisse）數十刀，然後用手機拍攝這名受害者，同時大聲辱罵伊斯蘭教。

法國加爾省（Gard）拉格朗孔布村（La Grand-Combe）發生的這起攻擊案，是法國近年來一系列致命刺殺事件中的最新一起。

此案震驚法國領導人，馬克宏今天終於透過社群媒體平台X發言。

他寫道，「基於宗教的種族主義和仇恨在法國沒有容身之地。宗教信仰自由不能被侵犯」，還說會支持「我們的穆斯林同胞」。

法國內政部長霍塔尤（Bruno Retailleau）今天在電視上說，他已命令警方加強維護全國各地清真寺的安全。

今天約有1000人遊行穿過僅有5000名居民的拉格朗孔布，悼念這名受害者。