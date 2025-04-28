快訊

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

權值股領軍 台股上漲161點收20,034點、重返2萬大關

地中海盆地大洪水 沖刷出獨特菱形山丘

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
菱形山丘示意圖。義大利西西里島的獨特山丘地形，來自地中海盆地的大洪水沖刷。（Photo by Lucas Fonquernie on Unsplash under C.C License）
菱形山丘示意圖。義大利西西里島的獨特山丘地形，來自地中海盆地的大洪水沖刷。（Photo by Lucas Fonquernie on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

義大利西西里島的獨特山丘地形，竟來自地中海盆地的大洪水沖刷！研究指出，地中海盆地水流曾經極速湧過直布羅陀海峽，形成地球歷史上已知最大的洪水，並沖刷出西西里島上的菱形山丘地形。科學家表示，菱形山丘本身呈現流線型，為該洪水提供第一個陸地證據。

地球史上最大洪水

衛報》報導，地中海盆地水流約於500萬年前極速湧過直布羅陀海峽，並在短短幾年內就填滿了整個盆地，成為地球歷史上已知最大的洪水。如今，西西里島東南部山頂上的岩石沉積物，為該洪水提供第一個陸地證據。

據報導，科學家曾於2009年在直布羅陀海峽底部發現一個巨大的侵蝕水道，並發展出「特大洪水理論」。隨後，更多研究揭示海底的沖刷痕跡，並顯示海水如何穿越西西里島和非洲大陸之間的淺縫，最終注入地中海東部。

針對西西里島東南部的菱形山丘地形，義大利卡塔尼亞大學教授巴雷卡認為，這些山丘是因海水沖刷而都朝著相同方向排列。如今，該研究證實巴雷卡的預測，即山頂上的巨石是從更深的地層沖刷上來的，並由40公尺深的水以每小時115公里的速度沖刷而成。

流線型菱形山丘

新科學家》指出，地中海與大西洋約於600萬年前隔絕並開始乾涸，導致地中海盆地形成大量鹽沉積物，海平面似乎下降了至少一公里，這起地質事件被稱作「墨西拿鹽度危機」。大約70年過後，海水流經直布羅陀海峽並再度流入地中海，直到2009年，科學家才發現，在海峽底部發現的大規模侵蝕水道預示著一場更即時的大洪水。

英國南安普敦大學教授卡林表示，這場特大洪水首先淹沒地中海西部盆地，而海底的侵蝕特徵表明，其隨後溢出西西里岩床的水下山脊，最終進入東部盆地。

此外，許多山丘本身呈現流線型，這些獨特樣貌是在上一個冰河時期末期冰壩決堤引起的大洪水中形成的。

【更多精采內容，詳見

地中海 洪水 科學家

延伸閱讀

台南市生態保育學會20週年慶 黃偉哲：成果豐碩

滿到景福門！凱道人潮如洪水湧入 活動開始前主辦方喊「破8萬人」

從地球到月球！普利司通AirFree輪胎榮獲「年度輪胎概念獎」

製菸碳排相當1700萬輛汽車 國健署籲拒菸挺地球

相關新聞

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

韓國時報報導，北韓國營媒體28日首度證實平壤派兵援助俄羅斯攻打烏克蘭，對此美國國務院發言人回應，北韓助長惡烏戰爭「必須承...

伊朗港口爆炸至少40死、千人傷，德黑蘭否認軍武關聯

伊朗最大港口阿拔斯港於4月26日發生大爆炸，至少已有40人死亡，超過1,200人受傷，伊朗政府已宣布4月28日為全國哀悼日，總體損失與爆炸原因仍在調查中。阿拔斯港也是伊朗海軍基地，已有媒體懷疑引發爆炸的物質是可用於飛彈燃料的過氯酸銨，但伊朗國防部否認爆炸與任何武器有關。伊朗26日正與美國進行第三輪核談判，而以色列先前也曾計畫攻擊該港口，爆炸案究竟是疏失造成的意外、或是源於人為因素，更顯疑竇。

李在明對北韓沒有很強硬 與川普的立場相近

南韓進步派領袖李在明被看好成為下任總統。他去年1月在釜山遭刺傷脖子、前總統尹錫悅去年12月突宣布戒嚴以及刑事案件等難關後...

長和港口擬分拆出售 北京警告依法進行審查

香港首富李嘉誠旗下長江和記實業擬出售全球43個港口，引發政治風波。日前傳出此次交易的主要買家、義大利富豪Aponte家族...

地中海盆地大洪水 沖刷出獨特菱形山丘

義大利西西里島的獨特山丘地形，竟來自地中海盆地的大洪水沖刷！研究指出，地中海盆地水流曾經極速湧過直布羅陀海峽，形成地球歷史上已知最大的洪水，並沖刷出西西里島上的菱形山丘地形。

美戰略模糊已死？學者：台灣陷川普不確定性 建議勿自比烏克蘭

印度裔學者胡莎娜（Sana Hashmi）27日在國會山報（The Hill）撰文，以「不可或缺或可有可無？台灣在川普時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。