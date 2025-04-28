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以色列總理：能廢伊朗核設施才算好協議

中央社／ 耶路撒冷27日綜合外電報導

以色列總理以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天呼籲徹底廢除伊朗核基礎設施，還堅持與伊朗達成的任何協議，都必須處理伊朗已有發射彈道飛彈能力這點。

綜合法新社與路透社報導，尼坦雅胡在耶路撒冷發表談話時說：「你必須廢掉他們（伊朗）的核基礎設施，也就是讓他們將不再擁有濃縮鈾的能力。」還說任何協議都應處理到「防範彈道飛彈的相關措施」。

尼坦雅胡說：「要能做到消除伊朗為製造核武而生產濃縮鈾能力，才是真正有用的協議。」

尼坦雅胡說「唯有移除所有（核子）基礎設施」才是份「好協議」，類似2003年利比亞與西方達成的協議，當時讓利比亞完全放棄核生化與飛彈計畫。

西方長期以來一直懷疑伊朗尋求發展核武，但伊朗始終否認有此野心，堅稱自身核子計畫僅供和平用途。

自1979年伊斯蘭革命推翻巴勒維王室以來，伊朗與美國始終處於敵對狀態，然而雙方近期在阿曼斡旋下接觸，並於26日舉行雙方第3輪核談判。

阿曼表示，美國與伊朗正尋求達成協議，使伊朗「完全擺脫」核武與制裁，僅「維持能發展民用的核能」。

伊朗與美國都宣稱會談取得進展，美國官員稱結果「積極且富成效」，伊朗外長阿拉奇（AbbasAraghchi）表示在下週舉行新一輪會談前，努力「減少雙方分歧」。

川普重回白宮以來一直呼籲伊朗協商新協議，還威脅對方如不這樣做，他將採取軍事行動。

伊朗 彈道飛彈 美國

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