汽車衝撞慶典 溫哥華已9死逾20傷

加拿大警方表示，一輛汽車廿六日在西部城市溫哥華衝撞正在參加菲律賓街頭慶典的群眾，已知至少九人喪生，逾廿人受傷；一名卅歲溫哥華男子遭當場逮捕。

此事正逢加拿大廿八日國會大選選前周末。溫哥華警方廿七日在社群媒體Ｘ發文說，「目前我們確信這起事件並非恐怖攻擊」。加拿大警方稍早說，他們正調查一樁起重大傷亡事故。

這起事件發生在當地時間廿六日晚間八時（台灣時間廿七日上午十一時）後不久，地點接近東四十一大道和弗雷澤街口，當時正舉行「拉普拉普日」封街派對，紀念一位十六世紀菲律賓民族英雄。

經法新社查證和確認的網路影片顯示，事發後一輛引擎蓋受損的黑色SUV停在碎片散落滿地的街道，距離正在照料倒地民眾的急救人員僅數公尺遠。

路透引述一名匿名目擊者說，該輛SUV衝入人群後，看到約十五人倒地；司機企圖逃跑，但被參加活動的人們追趕，直到警察到場前一度被制伏約十分鐘。法新社報導，有目擊者向溫哥華太陽報說，看見街上有孩童受傷；一名活動保全另向溫哥華媒體說，看見「到處」都是傷亡者，不知該幫助誰。

加拿大警方在午夜舉行的記者會說，他們已掌握該嫌犯身分，但未進一步說明。警方發言人告訴現場記者，這名駕駛是「單獨犯案」。

加拿大總理卡尼說，他對這起「可怕事件」感到「極度悲痛」，「我向死者和傷者的親友、菲裔加拿大人社群，以及溫哥華所有人致上最深的哀悼與慰問」。加拿大國家元首、英王查理三世也說，其心意和禱告與事件受害者同在。

加拿大卑詩省省長尹大衛說，這項消息讓他感到「震驚和心碎」。