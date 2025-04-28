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美伊第3輪核談判 技術專家首與會

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅／綜合報導

美國伊朗廿六日表示，當天在阿曼首都馬斯開特舉行的最新一輪、即第三輪核談判進展良好，共歷時逾四小時。雙方同意進行第四輪談判，預定五月三日。第三輪首度有雙方技術專家參加。伊朗外長阿拉奇形容廿六日的談判認真且有效率。

一位美國高官廿六日對法新社說，第三輪談判「正面且富有成效」，與談代表包含阿拉奇和美國總統中東特使威科夫。阿拉奇則說，在第四輪談判前，伊美將研究如何消弭兩國在一系列事項上的分歧。該高官還說，「仍有許多工作要做，但在達成協議上已取得進一步進展」，第四輪談判將在歐洲舉行。

十二日的第一輪談判也在馬斯開特，十九日的次輪則在義大利羅馬，這兩輪均由阿曼居間，美伊雖進行間接討論，但也有雙方最高談判代表間的直接互動。

阿拉奇對伊朗國營電視台提到，伊美在重大議題和細節上都有所分歧，但「我認為截至目前，我們的進展良好。我對談判進程和速度感到滿意；我們能達成協議嗎？我懷抱希望，但也很審慎」。伊朗媒體則報導，國際原子能總署（IAEA）專家可能參與第四輪談判，能否就濃縮鈾及飛彈研發等技術議題達成協議將是焦點。

美國國務卿魯比歐日前表明，只要伊朗用進口的核燃料，那德黑蘭就可以有民用的核計畫。華爾街日報報導說，美方如此安排旨在阻止伊方邁向研製核彈成功之路。紐約時報廿六日一位知情人士報導，美伊團隊當天雖提出一個談判架構並商討多項議題，但並未達成共識。

美聯社廿六日引述幾位分析家報導，美伊第三輪核談判進入技術專家層級的討論，這顯示談判正迅速進展。美國武器管制協會（ACA）主任達芬波特說，同意進行技術談判，顯示雙方均展現出務實且實際的談判目標，並希望研究相關細節。

伊朗 羅馬 美國

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