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官司宣判時間點 左右李在明選情

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

路透廿七日報導，南韓進步派領袖李在明被看好成為下任總統。他去年一月在釜山遭刺傷脖子、前總統尹錫悅去年十二月突宣布戒嚴以及刑事案件等難關後，再次有機會挑戰總統寶座。

六十一歲的李在明，從窮苦的童工、人權律師，到以因應新冠疫情而知名的京畿道知事，這段戲劇般的人生歷程，在上次大選以不到一個百分點的差距惜敗給尹錫悅時達到最高潮。

一位李在明顧問形容他是「穿西裝的古羅馬競技場鬥士」。若他當選，將接手消弭南韓國內政治兩極化、化解對南韓經濟情況擔憂的工作，還要與川普政府從對等關稅到分攤駐韓美軍開支等問題進行談判。在外交政策上，李在明對北韓的態度很可能沒尹錫悅那麼強硬，這可能讓他與川普的立場相近。

李在明以人權及勞工律師之姿踏入政壇，二○一○年當選京畿道城南市市長。在保守派前總統朴槿惠二○一七年被彈劾下台後，他志在更上層樓，儘管同年在共同民主黨總統初選中只排第三，但翌年即當選南韓人口最多的京畿道知事。

上次大選李在明得償所願，代表進步派角逐總統。他「非典型」的政治局外人形象，起初被認為是與其他建制派政治人物競爭的不利因素。但隨著愈來愈多選民對房價、就業和一連串金權貪腐醜聞感到失望，他煽動性強的言論反而讓他躋身共同民主黨領袖。

去年十一月李在明因違反公職選舉法而一審被判有罪，三月二審法院則改判無罪，檢方上訴後，現由大法院（南韓最高法院）審理，三審宣判的時間點及結果會影響他的參選資格，若被判有罪，即使緩刑，他十年內仍無法參選總統，形同總統夢碎。

南韓 尹錫悅 李在明

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