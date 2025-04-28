加國大選 執政黨可望勝出

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

加拿大28日舉行國會大選，總理卡尼（Mark Carney）領導的自由黨有望勝出，在短短幾個月內扭轉頹勢，也將繼續面對接近衰退的經濟，並且因應美國總統川普的貿易戰衝擊。

在今年1月加拿大前總理杜魯多下台前，在野黨保守黨的民調支持率還遙遙領先自由黨25個百分點，但今年3月自由黨敲定由前央行總裁卡尼接任杜魯多後，聲勢大振，再加上卡尼以強硬態度回應川普的挑釁言論，激起民族主義，讓自由黨民調後來居上，以43%領先保守黨的38.1%，若最後勝選，將成為加拿大政治史上極具戲劇性的逆轉勝。

60歲的卡尼從未競選過公職，但曾領導過加拿大和英國的中央銀行，他認為他的全球金融經驗，使他成為保護加拿大免受川普貿易政策影響的理想人選。

但卡尼也勢必須提振疲弱的經濟。彭博資訊訪調的經濟學家預期，加國經濟第2季將萎縮0.2%，第3季零成長，若景氣不如預期，則將連續兩季萎縮，符合經濟衰退的技術定義。商業投資與出口預料都將急遽下滑。

疲軟經濟展望也挑戰自由黨和保守黨政見，因為都沒考慮到美國關稅可能造成加國經濟衰退。兩黨都預測今年預算將出現赤字，自由黨要擴大基礎建設與房市支出，進一步擴增赤字，保守黨則押注以減稅和鬆綁管制帶動經濟榮景。

保守黨 加拿大 經濟衰退

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