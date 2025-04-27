美軍反艦飛彈系統進駐菲律賓巴丹島 距台不到200公里
美軍近日首度在菲律賓北端的巴丹島（Batan Island）部署NMESIS反艦飛彈發射車，並由陸戰隊卸運這種高精準武器。巴丹島距離台灣南方不到200公里。
美軍第3陸戰隊濱海團指揮官黎漢（John Lehane）證實，正在呂宋海峽（Luzon Strait）一帶部署「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），被問及此舉是否與台灣海峽局勢有關，黎漢則表示沒有關聯。
另外，美菲部隊今天也在面對南海的三描禮士省（Zambales）實施實彈演習，發射飛彈及砲彈擊落數架模擬敵機的無人機。
美聯社報導，美菲年度「肩並肩」（Balikatan）演習本週末模擬戰鬥情境，不僅模仿戰爭實況，而且還是在重大地緣政治熱點附近舉行。
這次戰鬥操演約有9000名美軍、5000名菲國官兵以及至少260名澳洲人員參與，日本等國家也派出規模較小的觀察團。
中國強烈反對這場演習，批評此舉意在挑釁。解放軍航空母艦打擊群前幾天駛近巴丹群島（Batanes），而美軍昨天剛在靠近台灣南方巴士海峽的巴丹島部署NMESIS。
巴士海峽是關鍵貿易及軍事路線，美中都在試圖掌控當地的戰略控制權。
美聯社等一小群記者受邀見證NMESIS系統以美國空軍C-130運輸機運送至巴丹群島的過程。陸戰隊中將西德霍姆（Michael Cederholm）告訴記者們：「將NMESIS引入第一島鏈，以強化海上拒止及制海權，是我方部隊規劃的新一步驟。」
菲美皆稱這次肩並肩軍演聚焦「全面戰鬥測試」，但否認意在針對中國或任何敵人。
被問及美軍演習完畢後會不會將NMESIS撤離巴丹群島時，西德霍姆並未明確回覆。
他說：「我們不會大肆宣揚何時進駐、撤出，還有會部署多久。我只會說，我們是應邀來此，同時也獲得菲律賓政府的支持。」
「但我很高興它部署在這裡。」
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