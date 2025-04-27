溫哥華汽車撞人釀9死 加國總理卡尼暫停最後一天競選行程

1名男子在加拿大溫哥華（Vancouver）開車衝撞參加菲律賓慶典的群眾，造成至少9死。加拿大總理卡尼（Mark Carney）競選團隊表示，卡尼暫停選前競選活動。

路透社報導，今天是卡尼和保守黨（Conservative Party）領袖博勵治（Pierre Poilievre）在28日大選前爭取選民支持的最後一天，此次選舉主要聚焦於美國總統川普對加拿大的關稅措施，以及揚言併吞加拿大的議題。

目前尚不清楚溫哥華發生的重大傷亡事件是否會對選舉造成影響。警方表示，他們已逮捕一名30歲溫哥華男子。另有多人在事件中受傷。

卡尼在社群媒體上發文表示哀悼；博勵治則表示，在慶典傳出「駭人聽聞」的消息後，他的心與溫哥華的菲律賓社群同在。

關於博勵治已安排在北美東部時間上午11時於安大略省（Ontario）橡樹市（Oakville）的造勢活動是否如期舉行，保守黨並未立即回應置評請求。

卡尼昨天在加拿大人口最多的省分安大略進行造勢，主張自己是最適合帶領加拿大度過川普關稅危機的人選；博勵治則強調，在前總理杜魯道（Justin Trudeau）領導的自由黨（Liberal Party）執政近十年後，國家需要改變。

民調機構指出，在川普對加拿大加徵關稅，並多次將這個昔日親密盟友稱為美國第51州後，卡尼所屬的自由黨在最終投票前支持度小幅領先。

川普的言論激怒了加拿大人，並逆轉博勵治原先近20個百分點的領先優勢。自由黨將博勵治與川普相提並論。

納諾斯研究公司（Nanos Research）昨天公布的民調顯示，兩大政黨的支持率差距已從前一天的4個百分點，縮小至約3個百分點，其中保守黨在安大略的支持度正在追趕上來。