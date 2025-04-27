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曾被稱「穿著西裝的角鬥士」 李在明獲提名為南韓共同民主黨總統候選人

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
南韓自由派政治人物李在明今天以壓倒性得票率成為最大在野黨共同民主黨總統候選人。美聯社
南韓自由派政治人物李在明今天以壓倒性得票率成為最大在野黨共同民主黨總統候選人。美聯社

南韓自由派政治人物李在明今天以壓倒性得票率成為最大在野黨共同民主黨總統候選人。他在面臨持刀攻擊、戒嚴風波以及刑事指控等重重難關後，再度成為總統大位熱門人選。

路透社報導，南韓將於6月3日舉行第21屆總統大選。李在明（Lee Jae-myung）今天以89.77%的壓倒性得票率，獲提名為共同民主黨總統候選人。

自前總統尹錫悅去年12月無預警宣布戒嚴而遭彈劾免職之後，李在明在多數民調的表現都領先潛在保守派競爭對手，領先幅度達到2位數。

回顧李在明的過往，他是工廠童工出身，後來成為人權律師，再到以應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情著稱的京畿道知事，並於2022年總統大選中以微弱差距敗給尹錫悅。

現年61歲的李在明曾被幕僚形容為「穿著西裝的角鬥士」。一旦他當選總統，將立即面臨政治兩極化、經濟問題日益惡化等狀況，同時還要與美國總統川普政府就關稅、駐韓美軍費用等問題進行談判。

在外交政策方面，李在明對北韓的態度被認為不若尹錫悅強硬。這可能讓他更易與川普站在同一陣線，川普曾屢次試圖接觸北韓最高領導人金正恩。

去年1月，李在明前往南部港口城市釜山出席活動期間遭不明男子襲擊，頸部受傷，流血倒地後送醫。

2024年11月，李在明因違反公職選舉法遭判有罪，上月二審法院又逆轉一審有罪判決，如今該案已提交最高法院審理，此案判決的時間點和結果可能會影響他的參選資格。

南韓 尹錫悅 川普 李在明

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