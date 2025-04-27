美、菲「肩並肩」飛彈軍事演習 提升海岸互補防衛能力

菲美代號「肩並肩」聯合軍事演習今天在呂宋島面向南海的海軍基地，舉行防空暨飛彈防衛項目的演訓，美軍首次部署陸戰隊整合防空系統（MADIS），提升兩軍海岸互補防衛能力。

「肩並肩」（Balikatan）的防空暨飛彈防衛項目今天在三描禮士省（Zambales）的一座海軍基地舉行，美軍現場展示復仇者（Avenger）防空飛彈系統與陸戰隊整合防空系統（MADIS）的能力。

三描禮士省面向南海，距黃岩島大約124海里。

MADIS首次在菲律賓亮相，美軍第3陸戰隊濱海團一名軍官介紹，這套系統具有高度機動性，適合在像菲律賓群島這樣的「分散式環境」中操作，可在不同島嶼之間迅速移動，提升海岸防衛能力。

在演練中，MADIS擊落從海上來襲的空中目標，成功保護菲律賓軍方的蜘蛛（Spyder）中程防空飛彈系統。

美軍第3陸戰隊濱海團防空營營長史拉德克（Matthew Sladek）表示，這項演習可提升兩軍的互補作戰能力，MADIS為短程飛彈系統，蜘蛛防空飛彈系統為中程，兩者用於因應不同威脅，可增強「集體殺傷力」。

美軍第3陸戰隊濱海團指揮官黎漢（John Lehane）則證實，「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）正被部署在呂宋海峽一帶；記者詢問是否與台灣海峽局勢有關，黎漢表示沒有關聯。

中國曾多次抗議美國在菲部署NMESIS。

菲美雙方人員都拒絕透露NMESIS和MADIS在肩並肩演習結束後，是否會留在菲律賓。

今天的防空暨飛彈防衛演習，發生在中國海警登上南海鐵線礁並舉出五星旗宣示主權的數天之後。

中國官媒「環球時報」最近報導，中國海警於4月中旬登上鐵線礁巡查，並對菲方「非法活動」的相關情況拍攝影片取證；鐵線礁距菲律賓實際控制且有駐軍的中業島約2.5海里。

「肩並肩」是菲美之間一年一度的大型聯合軍事演習，今年於21日登場、5月9日閉幕，雙方計約有1萬8000人參與，定位為菲美共同因應區域安全威脅的「全面戰鬥測試」。

但雙方軍事人員也多次表示，演習並不針對任何國家。