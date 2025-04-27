快訊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

伊朗商港大爆炸增至28死、逾千傷 火勢持續延燒

中央社／ 德黑蘭27日綜合外電報導
圖為伊朗最大商港沙希德拉賈伊港口碼頭，4月26日發生的爆炸現場的慘狀。法新社
圖為伊朗最大商港沙希德拉賈伊港口碼頭，4月26日發生的爆炸現場的慘狀。法新社

伊朗最大商港沙希德拉賈伊（Shahid Rajaee）26日發生爆炸。根據伊朗紅新月會，這起事故已造成至少28人喪生、逾1000人受傷，火勢目前仍在持續延燒。

伊朗紅新月會（Red Crescent）首長庫凡特（Pirhossein Koolivand）表示：「不幸的是，迄今已有28人喪生」，此外1000多名傷者中已有部分被轉送首都德黑蘭接受治療。

這座港口的海關辦公室今天透過伊朗國營電視台發布聲明稱，爆炸起因可能是儲存危險化學品的倉庫突然起火燃燒。1名地區緊急應變官員指出，共有數個貨櫃發生爆炸。

伊朗國營電視台稍早報導，今天死亡人數增至25死，另有1000人受傷。

今天播出的現場畫面顯示，案發現場仍可看見濃濃黑煙冒出。國營電視台記者於爆炸發生後20小時在現場報導：「火勢已受到控制，但仍未完全撲滅。」

伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）赴現場勘災時表示：「主要區域的情況已穩定下來」。他還告訴國營電視台，港口工作人員已恢復進行貨櫃裝箱和清關作業。

伊朗 爆炸 貨櫃

延伸閱讀

與飛彈燃料存放不當有關 伊朗港口爆炸至少14死750傷

伊朗商港大爆炸攀至14死750傷 總統下令調查

影／伊朗港口爆炸增至14死750傷！橘色火焰沖天畫面曝 疑化學品釀禍

伊朗港口爆炸至少8死750傷 火勢加劇恐蔓延

相關新聞

影／加拿大汽車衝撞人群釀死傷！10多人倒地畫面曝光

加拿大廣播公司（CBS）報導，加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞人群事故，一輛轎車衝進「拉普拉普節」（Lapu Lapu...

伊朗商港大爆炸增至28死、逾千傷 火勢持續延燒

伊朗最大商港沙希德拉賈伊（Shahid Rajaee）26日發生爆炸。根據伊朗紅新月會，這起事故已造成至少28人喪生、逾...

為南韓大選拉開序幕！最大在野黨提名前黨代表李在明 角逐總統大位

南韓將於6月3日舉行第21屆總統大選。最大在野黨共同民主黨今天正式提名前黨代表李在明（Lee Jae-myung），代表...

衝撞節慶人群！加拿大汽車釀多人死傷 30歲司機被捕

加拿大當局表示，事件發生在本周六（4月26日），當地時間晚上8點過後不久，一輛黑色SUV於當地菲律賓社區舉行街頭節慶活動時，衝撞人群，造成多人死傷。

立陶宛首都緊急撤離計畫 道路瓶頸成最大挑戰

立陶宛首都維爾紐斯市政府近日公布緊急撤離計畫，指引市民在軍事威脅、核事故或其他重大緊急情況下有序撤離。然而，由於道路瓶頸...

2024年捷克新聞攝影展回顧年度大事 聚焦校園槍擊與洪災

2024年捷克新聞攝影比賽吸引256位攝影師參賽，提交逾4500幅作品。透過照片回顧年度大事，過去一年捷克的重點新聞，聚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。