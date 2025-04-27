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為南韓大選拉開序幕！最大在野黨提名前黨代表李在明 角逐總統大位

中央社／ 首爾27日綜合外電報導
南韓將於6月3日舉行第21屆總統大選。最大在野黨共同民主黨今天正式提名前黨代表李在明（Lee Jae-myung），代表該黨角逐總統大位。法新社
南韓將於6月3日舉行第21屆總統大選。最大在野黨共同民主黨今天正式提名前黨代表李在明（Lee Jae-myung），代表該黨角逐總統大位。法新社

南韓將於6月3日舉行第21屆總統大選。最大在野黨共同民主黨今天正式提名前黨代表李在明（Lee Jae-myung），代表該黨角逐總統大位。

韓聯社報導，共同民主黨今天在京畿道高陽市的南韓國際展覽中心（KINTEX）公布黨內初選結果，李在明以89.77%得票率位居第一，當選黨內總統候選人。

另2名參選人金東兗和金慶洙的得票率則分別為6.87%和3.36%。

在2022年南韓上屆總統大選中，現年61歲、律師出身的李在明以該國民主歷史上最微弱的差距敗給現已遭罷免的前總統尹錫悅

尹錫悅去年12月無預警宣布緊急戒嚴，引發朝野混亂，而遭國會表決通過彈劾。憲法法院本月4日裁決彈劾案成立，即刻免職。

南韓 大選 尹錫悅 得票率 李在明

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