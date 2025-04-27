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衝撞節慶人群！加拿大汽車釀多人死傷 30歲司機被捕

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4月26日，一輛救護車停在加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華拉普拉普日街區派對現場，一輛汽車衝入人群，造成數人死亡。路透
4月26日，一輛救護車停在加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華拉普拉普日街區派對現場，一輛汽車衝入人群，造成數人死亡。路透

加拿大當局表示，事件發生在本周六（4月26日），當地時間晚上8點過後不久，一輛黑色SUV於當地菲律賓社區舉行街頭節慶活動時，衝撞人群，造成多人死傷。​加拿大溫哥華警方在社交平台X上發布聲明稱，30歲的汽車司機已被扣留。​

事件發生時菲律賓社區正舉行拉普拉普日（Lapu-Lapu Day）慶祝活動，紀念16世紀反殖民領袖拉普拉普。警方初步未確認具體的死傷人數。悲劇發生幾小時後舉行的新聞發布會上，溫哥華警方表示，由於尚未與部分遇難者家屬取得聯系，因此無法提供具體的傷亡數字。

溫哥華1130新聞廣播電台援引一名目擊者表示，現場或有超過20名傷者。另一名目擊者向該媒體表示，汽車衝入人群時，人們發出尖叫聲，超過十多人被撞倒。

加拿大總理馬克．卡尼（Mark Carney）表示感到「極度心碎」。他說：「我向所有罹難者及傷者的親屬、加拿大菲裔社區，以及溫哥華的每一位市民致上最深切的哀悼。」溫哥華華裔市長沈觀健(Ken Sim)在社交平台上表示：「在這個極其艱難的時刻，我們與所有受影響的人以及溫哥華的菲裔小區同在。」

到目前為止，警方沒有認定這是一起恐怖襲擊事件。警方在 X 上表示，他們目前認為這不是一起恐怖主義行為。

(綜合報導)

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