衝撞節慶人群！加拿大汽車釀多人死傷 30歲司機被捕

加拿大當局表示，事件發生在本周六（4月26日），當地時間晚上8點過後不久，一輛黑色SUV於當地菲律賓社區舉行街頭節慶活動時，衝撞人群，造成多人死傷。​加拿大溫哥華警方在社交平台X上發布聲明稱，30歲的汽車司機已被扣留。​

事件發生時菲律賓社區正舉行拉普拉普日（Lapu-Lapu Day）慶祝活動，紀念16世紀反殖民領袖拉普拉普。警方初步未確認具體的死傷人數。悲劇發生幾小時後舉行的新聞發布會上，溫哥華警方表示，由於尚未與部分遇難者家屬取得聯系，因此無法提供具體的傷亡數字。

溫哥華1130新聞廣播電台援引一名目擊者表示，現場或有超過20名傷者。另一名目擊者向該媒體表示，汽車衝入人群時，人們發出尖叫聲，超過十多人被撞倒。

加拿大總理馬克．卡尼（Mark Carney）表示感到「極度心碎」。他說：「我向所有罹難者及傷者的親屬、加拿大菲裔社區，以及溫哥華的每一位市民致上最深切的哀悼。」溫哥華華裔市長沈觀健(Ken Sim)在社交平台上表示：「在這個極其艱難的時刻，我們與所有受影響的人以及溫哥華的菲裔小區同在。」

到目前為止，警方沒有認定這是一起恐怖襲擊事件。警方在 X 上表示，他們目前認為這不是一起恐怖主義行為。

(綜合報導)

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