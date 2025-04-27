衝撞節慶人群！加拿大汽車釀多人死傷 30歲司機被捕
加拿大當局表示，事件發生在本周六（4月26日），當地時間晚上8點過後不久，一輛黑色SUV於當地菲律賓社區舉行街頭節慶活動時，衝撞人群，造成多人死傷。加拿大溫哥華警方在社交平台X上發布聲明稱，30歲的汽車司機已被扣留。
事件發生時菲律賓社區正舉行拉普拉普日（Lapu-Lapu Day）慶祝活動，紀念16世紀反殖民領袖拉普拉普。警方初步未確認具體的死傷人數。悲劇發生幾小時後舉行的新聞發布會上，溫哥華警方表示，由於尚未與部分遇難者家屬取得聯系，因此無法提供具體的傷亡數字。
溫哥華1130新聞廣播電台援引一名目擊者表示，現場或有超過20名傷者。另一名目擊者向該媒體表示，汽車衝入人群時，人們發出尖叫聲，超過十多人被撞倒。
加拿大總理馬克．卡尼（Mark Carney）表示感到「極度心碎」。他說：「我向所有罹難者及傷者的親屬、加拿大菲裔社區，以及溫哥華的每一位市民致上最深切的哀悼。」溫哥華華裔市長沈觀健(Ken Sim)在社交平台上表示：「在這個極其艱難的時刻，我們與所有受影響的人以及溫哥華的菲裔小區同在。」
到目前為止，警方沒有認定這是一起恐怖襲擊事件。警方在 X 上表示，他們目前認為這不是一起恐怖主義行為。
(綜合報導)
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