快訊

朱立倫拋520罷免賴總統 黃國昌表態了：很多台灣人心聲

「不符待客之道」耿爽控特定國家外交人員遭美拒發簽證 影響參與聯合國工作

中央社／ 台北27日電
中國常駐聯合國代表耿爽日前指出，一段時間以來美國頻繁對特定國家外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關國家正常有效參與聯合國工作。央視資料照
中國常駐聯合國代表耿爽日前指出，一段時間以來美國頻繁對特定國家外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關國家正常有效參與聯合國工作。央視資料照

中國常駐聯合國代表耿爽日前指出，一段時間以來美國頻繁對特定國家外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關國家正常有效參與聯合國工作，不僅干擾聯合國正常運作，更暴露將「美國優先」凌駕於國際規則之上的霸權心態和做法。

據中國官媒新華社發自聯合國的報導，耿爽25日出席聯合國與東道國關係委員會（United NationsCommittee on Relations with the Host Country）時提到，獲取簽證和旅行自由是各國常駐聯合國代表團外交人員的當然權利，保障這一權利是美國作為聯合國東道國應盡的國際義務。

不過，他表示，一段時間以來，美國頻繁對特定國家的外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關國家正常有效參與聯合國工作。

耿爽指出，美國出於一己之私，不斷在簽證和旅行自由等問題上對特定國家設定限制、製造麻煩。這種無視並拒絕外交人員基本權利的作法，是對他國外交官的不尊重，也完全不符合東道國應有的「待客之道」。

他進一步表示，為參加聯合國會議的人員發放簽證是美國作為東道國應履行的法律義務。在這個問題上，美國沒有自由裁量權，不能從雙邊關係的親疏遠近出發，對特定國家採取歧視性作法。

耿爽並稱，美方不顧外交人員及其家屬在醫療、教育等方面的正常、基本需求，任意施加歧視性措施，粗暴限制特定國家外交人員及其家屬的旅行自由和就醫需求，拒絕為有關國家外交人員及時發放簽證，近期甚至還發生威逼他國外交人員的事件。美方有關作法嚴重侵犯外交人員的安全、尊嚴和自由。

耿爽說，「中方與不少在座的國家一樣，長期以來遭受美方各種無理限制。我們敦促美方立即改弦更張，停止基於雙邊關係和政治因素阻礙會員國參與聯合國工作」。

新華社 簽證 美國 聯合國

延伸閱讀

外交人員被美拒發簽證 中控影響參與聯合國工作

美收緊學生簽證 香港8大院校留學生激增 頂尖學者也赴港

陳冠廷：美在聯合國批中曲解2758號決議 挺台重要信號

台中新光三越氣爆復原進入第三階段 全面修復內外多項設施

相關新聞

影／加拿大汽車衝撞人群釀死傷！10多人倒地畫面曝光

加拿大廣播公司（CBS）報導，加拿大溫哥華26日晚間發生汽車衝撞人群事故，一輛轎車衝進「拉普拉普節」（Lapu Lapu...

立陶宛首都緊急撤離計畫 道路瓶頸成最大挑戰

立陶宛首都維爾紐斯市政府近日公布緊急撤離計畫，指引市民在軍事威脅、核事故或其他重大緊急情況下有序撤離。然而，由於道路瓶頸...

2024年捷克新聞攝影展回顧年度大事 聚焦校園槍擊與洪災

2024年捷克新聞攝影比賽吸引256位攝影師參賽，提交逾4500幅作品。透過照片回顧年度大事，過去一年捷克的重點新聞，聚...

「不符待客之道」耿爽控特定國家外交人員遭美拒發簽證 影響參與聯合國工作

中國常駐聯合國代表耿爽日前指出，一段時間以來美國頻繁對特定國家外交人員拒發簽證、限制旅行自由，嚴重影響有關國家正常有效參...

維護東南亞區域安全 英澳紐星馬「五國防衛協定」南海軍演落幕

英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞等大英國協「五國防衛協定」（FPDA）成員近日結束在南海的年度「五國之盾」軍演。英國...

尹錫悅正式被罷免…為何南韓社會分裂加劇？學者：有史以來最嚴重分化

距離南韓總統大選還有六周，這場選舉將決定誰來接替遭罷免的尹錫悅。整個社會依舊嚴重分裂，幾乎看不到在即將上台的新政府領導下…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。