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2024年捷克新聞攝影展回顧年度大事 聚焦校園槍擊與洪災

中央社／ 布拉格27日專電
2024捷克新聞攝影比賽吸引256位攝影師參賽，提交超過4500幅作品。攝影類別包含即時新聞、日常生活、人物肖像、藝術文化與運動等。中央社
2024捷克新聞攝影比賽吸引256位攝影師參賽，提交超過4500幅作品。攝影類別包含即時新聞、日常生活、人物肖像、藝術文化與運動等。中央社

2024年捷克新聞攝影比賽吸引256位攝影師參賽，提交逾4500幅作品。透過照片回顧年度大事，過去一年捷克的重點新聞，聚焦奧運、查理大學槍擊案與秋季嚴重洪災，成為本屆得獎作品的主要題材。

2024捷克新聞攝影比賽（Czech Press Photo 2024）吸引256位攝影師參賽，提交超過4500幅作品。評審團從中挑選出24件作品進入決選，涵蓋包含即時新聞、報導、日常生活、人物肖像、藝術文化、運動與環境等8大類別。超過500張印刷照片、250張投影影像在布拉格國家博物館展出。

在本屆比賽中，美聯社攝影師約瑟夫（Petr David Josek）拍攝的奧運跨欄選手畫面奪得「運動類」第一名，此作品同時獲選為本屆「年度照片」。當時約瑟夫平躺在終點線地上拍跨欄選手奔跑的瞬間，「我使用對焦眼睛的功能，幸運地在障礙間捕捉到清晰的畫面。」

評審團主席米爾奇（Petr Mlch）表示，這張照片中的「跨越障礙」富有象徵意義，「運動照片鮮少成為年度照片，但這張憑藉技術與創意脫穎而出。畫面角度獨特，技術精湛，傳遞出奧運精神：卓越、尊重與友誼。」

過去一年，捷克報導重點包括2023年12月21日的查理大學槍擊案，以及2024年9月的嚴重洪災，這兩大事件也成為獲獎作品的主題。在「即時新聞」中，MAFRA出版集團的攝影師博哈喬娃（Anna Boháčová）憑藉在槍擊事件第一時間拍攝的系列照片奪冠，因當時她進入其他媒體無法抵達的校區現場。

此外，同為MAFRA攝影師的托皮克（Petr Topič）因記錄去年9月中捷克南部摩拉維亞地區的嚴重洪災，獲得「即時新聞」第二名，當時他花費將近一週時間深入災區拍攝。

托皮克早在2023年11月就因拍攝烏克蘭戰爭照片獲得聯合國難民署獎。今年，他的另一組系列作品「In Casual Way」則獲得布拉格市創作獎助金。

今年主辦方也舉辦「青少年攝影比賽」，吸引小學、中學生投稿近1500張作品。主辦方索拉洛娃（Veronika Souralová）表示：「我們深信這些年輕人將在未來承擔起記錄時代的使命。」

2024捷克新聞攝影比賽展覽，有超過500張印刷照片、250張投影影像在布拉格國家博物館展出，吸引民眾前來觀賞。中央社
2024捷克新聞攝影比賽展覽，有超過500張印刷照片、250張投影影像在布拉格國家博物館展出，吸引民眾前來觀賞。中央社
2024捷克新聞攝影比賽，美聯社攝影師約瑟夫拍攝奧運跨欄選手畫面奪得運動類第一名，此作品同時獲選為本屆「年度照片」。評審團主席米爾奇表示，此張照片傳遞奧運卓越、尊重與友誼的精神。中央社
2024捷克新聞攝影比賽，美聯社攝影師約瑟夫拍攝奧運跨欄選手畫面奪得運動類第一名，此作品同時獲選為本屆「年度照片」。評審團主席米爾奇表示，此張照片傳遞奧運卓越、尊重與友誼的精神。中央社

捷克 攝影師

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