維護東南亞區域安全 英澳紐星馬「五國防衛協定」南海軍演落幕

英國、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞等大英國協「五國防衛協定」（FPDA）成員近日結束在南海的年度「五國之盾」軍演。英國海軍表示，自FPDA簽署逾50年來，5國成員皆致力透過協議合作，確保東南亞區域安全。

其中，2021年起在印太區域執行常態部署的英國海軍巡邏艦艇「史佩艦」（HMS Spey）也參與此次軍演。

2021年9月，「史佩艦」與另一艘同級巡邏艦艇「添馬艦」（HMS Tamar）自英國啟程，展開印太部署。當時的英國保守黨政府（至2024年7月國會大選落敗下台為止）曾表示，這項在印太區域的部署將長達至少5年、可能為期10年或更久，未來擬由性能及打擊能力更優越的31型（Type 31）巡防艦取代現有巡邏艦執行任務。

今年的「五國之盾」（Bersama Shield）軍演於4月7日至22日舉行，為期16天，動員5國約800名海、陸、空軍事人員、7艘水面艦，以及超過30架軍機，模擬在馬來半島及其周邊島嶼的作戰情境。英國海軍指出，演訓目標之一為強化盟友聯合保衛馬來西亞和新加坡免遭「侵略」的能力。

「史佩艦」指揮官凱迪（Paul Caddy）中校表示，全球安全環境持續快速趨於複雜化，英國與盟友應對當前及未來挑戰的能力因此也須不斷進化，加強行動與合作能力。

緊接在「五國之盾」之後，4月21日起至5月9日，美國與菲律賓舉行同樣聚焦南海安全的大型年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。除了美、菲，參加演訓或擔任觀察員的國家包括澳洲、日本、英國、法國、加拿大。

根據公開資訊，捷克、立陶宛、波蘭、荷蘭等歐洲國家今年首度赴「肩並肩」擔任觀察員，透露歐洲對南海與印太區域情勢的關注。

由英國最新、最大型先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群22日自英國啟程，展開長達近8個月的印太區域行動部署，任務代號「高桅」（Operation Highmast），過程中總計有12個國家將陸續加入打擊群編隊。

英國國防大臣希利（John Healey）指出，英國是極少數有能力領導如此大規模軍事部署的國家之一；海軍再度展現英國防衛實力的強大與現代化，傳達英國已準備好迎戰當前與未來的各項威脅。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）24日曾在希利陪同下，搭乘直升機前往英吉利海峽，登上已搭載打擊群編隊第5代匿蹤戰機F-35B的「威爾斯親王號」，視導並慰問參與任務的軍事人員。

透過這項展示軍力的大規模部署，施凱爾告訴媒體，英國正向敵手傳達明確的強大實力訊號，並向盟友表達團結與使命感。

值此充滿不確定性的新時代，施凱爾指出，英國對全球安全穩定的承諾「不可動搖」。