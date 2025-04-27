克什米爾恐攻案釀禍！印度揚言斷印度河上游供水 巴國農民恐慌

在印度控制的克什米爾（Kashmir）發生26人喪命的武裝攻擊後，印度矢言要切斷印度河上游的供水，引發巴基斯坦農民的恐慌。

路透社報導，巴基斯坦農民塔庫爾（Homla Thakhur）的菜圃與印度河（Indus River）僅隔一條街距離，他一邊對著乾涸的種作噴灑殺蟲劑，一邊對自己的未來感到憂心。此時日正當中，河水水位很低。

40歲的塔庫爾說：「如果他們斷水，在這裡、整個國家都會變成塔爾沙漠（Thar desert）。」

巴庫爾的農場佔地近2公頃，位於巴基斯坦東南部信德省（Sindh）的拉蒂法巴德地區（Latifabad）。印度河發源於西藏，上游經過克什米爾，再流經巴基斯坦，最終在信德省流入阿拉伯海。

塔庫爾和15名巴基斯坦農民都有同樣的擔憂，這份疑慮也獲得其他幾位專家的認同，尤其是近年來雨水稀少。

印度控制的克什米爾22日發生武裝分子殺害26名平民，是當地25年來最嚴重平民遇襲事件。印度除指控巴基斯坦人涉案，還抨擊巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，並祭出一系列外交反制措施，但大多是象徵性質。

印度並於23日首次暫停執行「印度河水資源條約」（Indus Waters Treaty）。印巴兩國於1960年簽署此一由世界銀行（World Bank）斡旋的條約。

條約內容確保巴基斯坦80%農場有水可用，如今印度將暫停執行，「直到巴基斯坦可靠地、不可撤銷地放棄對跨境恐怖主義的支持為止」。

印度說，在造成26人死亡的克什米爾襲擊遊客事件中，3名武裝犯嫌中有兩人來自巴基斯坦。巴基斯坦則否認與此有關，並表示「任何阻止或轉移巴基斯坦水源的企圖…都將被視為戰爭行為」。

由於條約只允許印度在劃歸巴基斯坦的3條印度河主、支流上，建造無大型水庫或水壩的水力發電廠，因此雙方政府官員和專家都曾表示，印度無法立即切斷水流；但情況在未來幾個月內，可能開始變化。

印度水資源部長帕提爾（Chandrakant Raghunath Paatil）在社群平台X表示：「我們將確保印度河連一滴水都不會流入巴基斯坦。」

帕提爾並未回答有關巴基斯坦境內所擔憂的問題。

兩名不願透露姓名的印度政府官員表示，印度可能在幾個月內開始藉渠道引水到境內的農場，同時計劃為水力發電廠建壩，而這些可能需時4年到7年完工。

經濟學家表示，水資源短缺不僅會影響農業，還會影響發電，並可能使經濟陷入癱瘓。

英國顧問公司「牛津政策管理」（Oxford Policy Management）經濟學家兼團隊負責人阿邁德（Vaqar Ahmed）表示，巴基斯坦低估了印度退出條約的威脅。

近年來，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府一直在尋求重新談判這項條約，兩國也一直在海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration），設法解決有關基申甘加（Kishenganga）和拉特爾（Ratle）兩座水力電廠的蓄水面積分歧問題。

印度24日致函巴基斯坦說，這項條約簽署至今，情況已有變化，包括人口的增加，以及需要更多的清潔能源，其中提到了水力發電。

巴基斯坦擁有2.4億人口，而依水資源條約劃歸巴國的3條印度河主、支流灌溉逾1600萬公頃農田，佔全國農地總面積的80%。