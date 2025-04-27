尹錫悅正式被罷免…為何南韓社會分裂加劇？學者：有史以來最嚴重分化

（德國之聲中文網）距離南韓總統大選還有六周，這場選舉將決定誰來接替遭罷免的尹錫悅。整個社會依舊嚴重分裂，幾乎看不到在即將上台的新政府領導下，為國家利益實現團結的跡象。

在南韓憲法法院4月4日裁定支持尹錫悅彈劾案前，首爾一度成為政治抗議的中心。街頭出現大規模挺尹與反尹集會，警方出動大批警力以防衝突爆發。

尹錫悅被正式罷免、叛亂罪審判啟動後，社會關注焦點已轉向繼任者之爭。

尹錫悅所隸屬的保守派國民力量黨（PPP）目前有四名成員在爭取總統候選人提名；而自由派的共同民主黨（DP）也有相同數量的候選人競逐黨內提名，盡管其黨魁李在明基本上已確立了領跑地位。

隨著6月3日投票日臨近，示威活動料將再度高漲，而社會依舊嚴重分裂。

美國佩斯大學傳播與媒體學教授閔成宰（Min Seong-jae）指出：「南韓的政治極化可以追溯到歷史與制度因素，例如數十年的威權統治、快速民主化與經濟變遷，以及對朝鮮的態度。」

「有史以來最嚴重分化」

「但眼下的兩極化程度恐怕是有史以來最嚴重的，」他補充說，「這是因為自去年12月宣布戒嚴以來，原本存在的意識形態分歧急劇惡化。」

閔成宰對德國之聲表示，雖然尹錫悅最初的行動在保守派之間不受歡迎，但他的鐵桿支持群體隨後迅速壯大，黨派媒體生態和地區忠誠度更是「加劇了這種分化」。

目前，許多強硬保守派仍堅定支持尹錫悅，他們常出現在法庭外集會聲援。最近一次聽證會剛於本周一舉行。

閔成宰分析稱：「他們之所以如此支持尹錫悅，是因為認為尹錫悅是他們阻擋『進步派』影響的最佳希望。」

「目前，除了尹錫悅，右翼陣營中並沒有明確的替代人選能凝聚保守力量。他現在就像是一個象征，一個保守派的堡壘，來對抗他們所認為的左派在教育、媒體、國家安全和其他社會議題上的過度擴張。」

他指出，尹錫悅越是遭到攻擊，越是成為保守派心中的「英雄」。而尹錫悅的批評者——學生示威者、工會、女權團體和自由派學者——恰好是許多極右保守派最害怕和厭惡的群體。

南韓公州國立大學國際關系教授林恩貞（Lim Eun-jung，音）也認為，當下的南韓社會前所未有地撕裂，既有經濟問題的焦慮，也有對朝鮮威脅日益加劇的擔憂。

左右分裂

林恩貞對德國之聲表示：「感覺上似乎國家已經陷入衰退，人們擔心物價和高房價的問題，這尤其讓年輕人感到焦慮，而在應對朝鮮問題上，左右兩派存在分歧。」

她指出，尹錫悅對朝鮮立場強硬，導致韓朝關系惡化幾乎無法對話；如果由左派執政，可能會回歸前總統文在寅時期的「陽光政策」，嘗試與朝鮮建立對話。

林恩貞表示，南韓社會還存在明顯的代溝。擁有穩定收入與住房的年長者往往傾向保守立場；而年輕世代對國家前景深感懷疑，期望政府提供更多支持。

她認為，這種態度可能受到媒體接觸方式影響。年長者仍習慣看報紙和電視新聞，而年輕人則主要依賴社交媒體。

「某種程度上，這和美國的情況很像，」林恩貞說，「很多人不再相信『主流媒體』，他們不信媒體上報道的內容，會去YouTube上獲取信息。」

「我教的年輕人不閱讀或理解長篇文字。有整整一代人只看社交媒體，要他們看文字和分析論點非常困難。」

傳播學教授閔成宰也認同這一點：「社交媒體已經成為加劇南韓政治分歧的重要推手。」

他指出：「像YouTube、KakaoTalk、臉書等平台上充斥政治內容，這些內容常常依照用戶原有偏好被算法強化。」

「尤其是社媒上的右派網絡社群已經形成了信息同溫層，各種陰謀論、意識形態迷因、斷章取義的新聞片段在幾乎沒有事實核查的情況下被廣泛傳播。」

「年長者和20多歲的年輕男性尤其活躍於這些社群中，通常只與同溫層互動。」

現實世界的爭議

閔成宰指出，由於社交平台的匿名性與博眼球的文化，極端言論和人身攻擊更加猖獗，並已從網絡延伸到現實生活的紛爭中，讓情況變得更糟。。

展望未來，閔成宰並不樂觀。他認為，南韓政治分裂短期內不會緩解。

「除非進行深層次的結構和文化改革，否則對抗性的政治只會持續甚至加劇。」

「目前政治生態的激勵機制是錯誤的：政客們獲得選票的方式是取悅基本盤，而不是建立溝通橋梁。他們很可能會為了自身利益繼續這麼做。」

「即使在年輕世代中，對於社會議題也有許多分歧，這意味著下一代也未必能彌合裂痕。」

「這使南韓的未來看起來會持續緊張與對立——雖然稱不上『黯淡』，但無疑會充滿坎坷。」

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