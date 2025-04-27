德國紀念二戰結束80周年 俄羅斯大使未獲邀請成「不速之客」

聯邦議院新聞辦公室表示，在的籌劃過程中，聯邦議院采納了聯邦政府的評估意見。因此，「包括俄羅斯聯邦和白俄羅斯的大使在內的一些人未被邀請」。另外，一些由德國選項黨（AfD）提出的嘉賓也遭到拒絕。

德國外交部此前曾建議不要邀請俄羅斯和白俄羅斯的代表參加與戰爭結束相關的紀念活動。一名發言人上周指出，發出上述建議是由於「紀念活動被用於為侵烏戰爭進行辯護」的風險。

烏克蘭駐德大使館也證實，大使奧列克西．馬凱耶夫（Oleksii Makeiev）將與許多其他國家外交官一同出席聯邦議院的紀念活動。烏克蘭駐德大使馬凱耶夫對德新社表示。「5月8日的意義在於對過去的反思，旨在防止新的戰爭，而不是通過歪曲歷史為戰爭辯護。」

俄羅斯大使謝爾蓋．涅恰耶夫（Sergej Netschajew）上周三在沒被邀請的情況下，出席了在勃蘭登堡州塞洛烏(Seelower Höhen) 高地舉行的二戰紀念活動，引發廣泛爭議。

塞洛烏高地是當年蘇聯紅軍攻克柏林途中同德軍發生激戰的地方，是二戰中在德國本土進行的最大戰役，在1945年4月16日至19日四天裡，約3.3萬名蘇聯紅軍士兵、1.6萬名德國士兵和2000名波蘭士兵在此戰役中喪生。

當地的社民黨和基民盟代表為邀請俄羅斯大使出席活動進行了辯護，而烏克蘭大使馬凱耶夫則表示，「讓一名來自每天用導彈、炸彈和無人機攻擊別國的犯罪政權代表」參加紀念活動是不合適的。

本周五（4月25日），德國薩克森州托爾高小鎮舉行一年一度的紀念二戰結束前夕蘇軍同美軍在易北河大橋上會師80周年。今年美國宣布不參加，俄羅斯大使涅恰耶夫再次成為不速之客 - 他並沒有收到當地政府的邀請。此前，烏克蘭大使馬凱耶夫呼籲德方拒絕俄大使參加紀念活動，指出，俄羅斯的武器就在這幾天奪走了基輔至少12人的生命，因此，不應與他們握手，而是給他們戴上手銬。

現在清楚的時，5月8日聯邦議會大廈舉行的紀念儀式上，不會有俄羅斯大使的身影。那天的紀念活動上，聯邦總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）和基民盟籍議會主席克勒克納（Julia Klöckner）將發表講話。

(德新社，法新社，路透社）

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